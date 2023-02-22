مع ترقب الاسواق.. أسعار الذهب اليوم في مصر وعدد من الدول العربية

شهدت أسعار الذهب اليوم الاربعاء 22-2-2023، في مصر والدول العربية هدوء نسبي، متأثرة بالهدوء التي شهدها سعر الذهب اليوم عاليما، مع ترقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة.

سعر الذهب اليوم

وعالميا، أسعار الذهب استقرت منذ بداية تداولات اليوم الأربعاء بالقرب من أدنى مستوى في 7 أسابيع والذي تم تسجيله الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري اليوم الاربعاء 22 فبراير 2023 سعر الذهب اليوم في مصر وعدد من الدول العربية، ضمن نشرته الخدمية، حيث يهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب في مصر

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري سعر الذهب عيار 24 بيع 1,922 شراء 1,929 أسعار الذهب عيار 22 بيع 1,762 شراء 1,768 سعر الذهب اليوم عيار 21 بيع 1,682 شراء 1,688 سعر الذهب اليوم عيار 18 بيع 1,442 شراء 1,447 أسعار الذهب اليوم عيار 14 بيع 1,121 شراء 1,125 سعر الذهب اليوم عيار 12 بيع 961 شراء 965 الاونصة بيع 59,783 شراء 59,996 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 13,456 شراء 13,504 الكيلو بيع 1,922,286 شراء 1,929,143

سعر الذهب في الكويت اليوم

الوحدة دينار كويتى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 18.14 دينار $59.16 سعر الذهب عيار 22 16.62 دينار $54.23 اسعار الذهب عيار 21 15.87 دينار $51.76 اسعار الذهب عيار 18 13.60 دينار $44.37 سعر الذهب عيار 14 10.58 دينار $34.51 سعر الذهب عيار 12 9.07 دينار $29.58 اسعار أوقية الذهب 564.01 دينار $1,840 اسعار جنيه الذهب 126.95 دينار $414.11 اسعار كيلو الذهب 18,135 دينار $59,158

أسعار الذهب في السعودية اليوم

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 221.92 ريال $59.16 سعر الذهب عيار 22 203.42 ريال $54.23 اسعار الذهب عيار 21 194.18 ريال $51.76 اسعار الذهب عيار 18 166.44 ريال $44.37 سعر الذهب عيار 14 129.45 ريال $34.51 سعر الذهب عيار 12 110.96 ريال $29.58 اسعار أوقية الذهب 6,902 ريال $1,840 اسعار جنيه الذهب 1,553 ريال $414.11 اسعار كيلو الذهب 221,916 ريال $59,158

أسعار الذهب في الامارات اليوم

الوحدة سعر الذهب بالدرهم الاماراتي أسعار الذهب عيار 24 227.25 أسعار الذهب عيار 22 208.25 أسعار الذهب عيار 21 199.00 أسعار الذهب عيار 18 170.50 أسعار الذهب عيار 14 132.50 أسعار الذهب عيار 12 113.50 الاونصة 7,073 سعر الجنيه الذهب اليوم 1,592 الكيلو 227,429

أسعار الذهب في الاردن اليوم

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 41.97 دينار $59.16 سعر الذهب عيار 22 38.47 دينار $54.23 اسعار الذهب عيار 21 36.73 دينار $51.76 اسعار الذهب عيار 18 31.48 دينار $44.37 سعر الذهب عيار 14 24.48 دينار $34.51 سعر الذهب عيار 12 20.99 دينار $29.58 اسعار أوقية الذهب 1,305 دينار $1,840 اسعار جنيه الذهب 293.81 دينار $414.11 اسعار كيلو الذهب 41,972 دينار $59,158

أسعار الذهب في العراق اليوم

الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 86,339 دينار $59.16 سعر الذهب عيار 22 79,145 دينار $54.23 اسعار الذهب عيار 21 75,548 دينار $51.76 اسعار الذهب عيار 18 64,755 دينار $44.37 سعر الذهب عيار 14 50,365 دينار $34.51 سعر الذهب عيار 12 43,170 دينار $29.58 اسعار أوقية الذهب 2,685,143 دينار $1,840 اسعار جنيه الذهب 604,388 دينار $414.11 اسعار كيلو الذهب 86,339,015 دينار $59,158

أسعار الذهب في البحرين اليوم

الوحدة دينار بحرينى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 22.30 دينار $59.16 سعر الذهب عيار 22 20.44 دينار $54.23 اسعار الذهب عيار 21 19.51 دينار $51.76 اسعار الذهب عيار 18 16.73 دينار $44.37 سعر الذهب عيار 14 13.01 دينار $34.51 سعر الذهب عيار 12 11.15 دينار $29.58 اسعار أوقية الذهب 693.53 دينار $1,840 اسعار جنيه الذهب 156.10 دينار $414.11 اسعار كيلو الذهب 22,300 دينار $59,158

أسعار الذهب في الجزائر اليوم

الوحدة دينار جزائري دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 8,101 دينار $59.16 سعر الذهب عيار 22 7,426 دينار $54.23 اسعار الذهب عيار 21 7,088 دينار $51.76 اسعار الذهب عيار 18 6,075 دينار $44.37 سعر الذهب عيار 14 4,725 دينار $34.51 سعر الذهب عيار 12 4,050 دينار $29.58 اسعار أوقية الذهب 251,926 دينار $1,840 اسعار جنيه الذهب 56,705 دينار $414.11 اسعار كيلو الذهب 8,100,505 دينار $59,158

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