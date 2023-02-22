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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مع ترقب الاسواق.. أسعار الذهب اليوم في مصر وعدد من الدول العربية

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

شهدت أسعار الذهب اليوم الاربعاء 22-2-2023، في مصر والدول العربية هدوء نسبي، متأثرة بالهدوء التي شهدها سعر الذهب اليوم عاليما، مع ترقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة.

سعر الذهب اليوم

وعالميا، أسعار الذهب استقرت منذ بداية تداولات اليوم الأربعاء بالقرب من أدنى مستوى في 7 أسابيع والذي تم تسجيله الأسبوع الماضي.

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سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22-2-2023

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سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء

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هدوء الدولار أمام الجنيه.. وهذا سعره في البنوك اليوم الأربعاء 22-2-2023

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بعد تدخل الحكومة.. 65 جنيها سعر الدواجن البيضاء اليوم

أسعار الذهب اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري اليوم الاربعاء 22 فبراير 2023 سعر الذهب اليوم في مصر وعدد من الدول العربية، ضمن نشرته الخدمية، حيث يهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب في مصر

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
سعر الذهب عيار 24بيع 1,922 شراء 1,929
أسعار الذهب عيار 22بيع 1,762 شراء 1,768
سعر الذهب اليوم عيار 21بيع 1,682 شراء 1,688
سعر الذهب اليوم عيار 18بيع 1,442 شراء 1,447
أسعار الذهب اليوم عيار 14بيع 1,121 شراء 1,125
سعر الذهب اليوم عيار 12بيع 961 شراء 965
الاونصةبيع 59,783 شراء 59,996
سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 13,456 شراء 13,504
الكيلوبيع 1,922,286 شراء 1,929,143

سعر الذهب في الكويت اليوم 

الوحدةدينار كويتىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 2418.14 دينار$59.16
سعر الذهب عيار 2216.62 دينار$54.23
اسعار الذهب عيار 2115.87 دينار$51.76
اسعار الذهب عيار 1813.60 دينار$44.37
سعر الذهب عيار 1410.58 دينار$34.51
سعر الذهب عيار 129.07 دينار$29.58
اسعار أوقية الذهب564.01 دينار$1,840
اسعار جنيه الذهب126.95 دينار$414.11
اسعار كيلو الذهب18,135 دينار$59,158

أسعار الذهب في السعودية اليوم 

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24221.92 ريال$59.16
سعر الذهب عيار 22203.42 ريال$54.23
اسعار الذهب عيار 21194.18 ريال$51.76
اسعار الذهب عيار 18166.44 ريال$44.37
سعر الذهب عيار 14129.45 ريال$34.51
سعر الذهب عيار 12110.96 ريال$29.58
اسعار أوقية الذهب6,902 ريال$1,840
اسعار جنيه الذهب1,553 ريال$414.11
اسعار كيلو الذهب221,916 ريال$59,158

أسعار الذهب في الامارات اليوم

الوحدةسعر الذهب بالدرهم الاماراتي
أسعار الذهب عيار 24227.25
أسعار الذهب عيار 22208.25
أسعار الذهب عيار 21199.00
أسعار الذهب عيار 18170.50
أسعار الذهب عيار 14132.50
أسعار الذهب عيار 12113.50
الاونصة7,073
سعر الجنيه الذهب اليوم1,592
الكيلو227,429

أسعار الذهب في الاردن اليوم 

الوحدةدينار اردنىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 2441.97 دينار$59.16
سعر الذهب عيار 2238.47 دينار$54.23
اسعار الذهب عيار 2136.73 دينار$51.76
اسعار الذهب عيار 1831.48 دينار$44.37
سعر الذهب عيار 1424.48 دينار$34.51
سعر الذهب عيار 1220.99 دينار$29.58
اسعار أوقية الذهب1,305 دينار$1,840
اسعار جنيه الذهب293.81 دينار$414.11
اسعار كيلو الذهب41,972 دينار$59,158

أسعار الذهب في العراق اليوم

الوحدةدينار عراقيدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 2486,339 دينار$59.16
سعر الذهب عيار 2279,145 دينار$54.23
اسعار الذهب عيار 2175,548 دينار$51.76
اسعار الذهب عيار 1864,755 دينار$44.37
سعر الذهب عيار 1450,365 دينار$34.51
سعر الذهب عيار 1243,170 دينار$29.58
اسعار أوقية الذهب2,685,143 دينار$1,840
اسعار جنيه الذهب604,388 دينار$414.11
اسعار كيلو الذهب86,339,015 دينار$59,158

أسعار الذهب في البحرين اليوم

الوحدةدينار بحرينىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 2422.30 دينار$59.16
سعر الذهب عيار 2220.44 دينار$54.23
اسعار الذهب عيار 2119.51 دينار$51.76
اسعار الذهب عيار 1816.73 دينار$44.37
سعر الذهب عيار 1413.01 دينار$34.51
سعر الذهب عيار 1211.15 دينار$29.58
اسعار أوقية الذهب693.53 دينار$1,840
اسعار جنيه الذهب156.10 دينار$414.11
اسعار كيلو الذهب22,300 دينار$59,158

أسعار الذهب في الجزائر اليوم

الوحدةدينار جزائريدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 248,101 دينار$59.16
سعر الذهب عيار 227,426 دينار$54.23
اسعار الذهب عيار 217,088 دينار$51.76
اسعار الذهب عيار 186,075 دينار$44.37
سعر الذهب عيار 144,725 دينار$34.51
سعر الذهب عيار 124,050 دينار$29.58
اسعار أوقية الذهب251,926 دينار$1,840
اسعار جنيه الذهب56,705 دينار$414.11
اسعار كيلو الذهب8,100,505 دينار$59,158

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