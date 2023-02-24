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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. أليك بالدوين يغيب عن أولى جلسات محاكمته بقتل هالينا هاتشينز

أليك بالدوين
أليك بالدوين

يغيب الممثل الأمريكي أليك بالدوين اليوم، عن أولى جلسات محاكمته بتهمة القتل العمد لزميلته المصورة السينمائية هالينا هاتشينز، في كواليس تصوير فيلم Rust.

 

وأكد أليك بالدوين على براءته من التهمة المنسوبة إليه وذلك في إفادة مكتوبة منه مقدمة للمحكمة عبر الإنترنت، فيما تنازل عن حقه في التواجد بجلسة استماع افتراضية اليوم الجمعة، أمام المحكمة. 

 

يواجه أليك بالدوين الذي يبلغ من العمر 64 عاما، تهمة الإهمال الجنائي، ويواجه عقوبة تصل إلى 18 شهرا، في السجن حال ثبوت إدانته، بالجرم الذي وقع في شهر أكتوبر 2021. 

 

ومن المقرر أن تمثل هانا جوتيريز مسئول تأمين الأسلحة في موقع التصوير أمام المحكمة اليوم الجمعة، بعدما فشلت في مهمتها، ونتج عن ذلك وفاة هالينا هاتشينز. 

 

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رسميا.. اتهام أليك بالدوين بالقتل غير العمد في قضية تصوير فيلم Rust

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إنتاج فيلم وثائقي عن مأساة فيلم "راست" واختيار بديل "هالينا هاتشينز"

 

أعلن منتجو فيلم "راست" اختيار مصور سينمائي جديد لتولي مهمة العمل بدلا من هالينا هاتشينز التي توفيت، أثناء القيام بواجبها وقتلت بالرصاص في أكتوبر 2021. 

 

كما كشف منتجو فيلم "راست" في محاولة لتهدئة الأوضاع بعدما تم تحويل بطل العمل أليك بالدوين إلى المحاكمة بتهمة التسبب في قتل زميلته أثناء التصوير، عن إنتاج فيلم وثائقي عن الحادث. 

 

كان من المقرر استئناف تصوير فيلم "راست" في يناير الماضي، ولكن تم تأجيله إلى أشهر الربيع المقبل، وستتولي بيانكا كلاين منصب مدير التصوير خلفا لهالينا هاتشينز.

 

أليك بالدوين فيلم وثائقي Rust فيلم Rust هالينا هاتشينز

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