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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مارسيلو يصدم النصر السعودي وينتقل إلى هذا النادي رسميا

مارسيلو
مارسيلو

أعلن نادي فلومينيسي البرازيلي، التعاقد رسميا، مع اللاعب مارسيلو، بعقد يمتد حتى 2025؛ ليغلق الباب أمام انتقاله إلى أي نادي.

وكان البرازيلي مارسيلو قد أعلن فسخ تعاقده مع أولمبياكوس اليوناني، بالتراضي بين الطرفين، وذلك بعد 6 أشهر فقط.

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وقال الموقع الرسمي لنادي فلومينيسي البرازيلي: “مارسيلو عاد من جديد حيث وقع عقدًا حتى ديسمبر 2024، مع خيار التجديد حتى نهاية عام 2025”.

مارسيلو

مارسيلو والنصر السعودي

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن مارسيلو سينتقل إلى النصر السعودي من أجل مزاملة رونالدو، زميله السابق في نادي ريال مدريد الإسباني، ليوجه صدمة للفريق السعودي ويعود مجددا إلى الفريق البرازيلي.

يُذكر أن مارسيلو قد مسيرته مع فريق فلومينيسي البرازيلي عام 2022، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد عام 2006، مروراً بأولمبياكوس ليعود مجدداً إلى فريقه القديم.

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