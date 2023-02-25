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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن : وفاة فنانة عراقية شهيرة .. الصورة الاولي من مسلسل الصفارة

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية .

 

فى ذكرى وفاة أحمد عقل .. رفض العمل مع عادل إمام مرتين


تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان القدير أحمد عقل ، والذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم ، تاركاً ارثاً فنياً ضخماً للمشاهدين .

ولد الفنان الراحل أحمد عقل في محافظة الدقهلية، 3 أغسطس عان 1938م، وكان لديه شغف كبير للفن، وعمل على تنمية شغفه، بعد ألتحاقه بكلية الآداب، من خلال مسرح الجامعة، إلى أن تخرج وعمل مدرسًا على مدار 7 سنوات، أسس خلالها المسرح المدرسي، وتتلمذ على يديه في تلك الفترة الفنان يونس شلبي.

4 صور من مسلسل الصفارة لـ أحمد أمين | شاهد

يواصل صناع مسلسل الصفارة ، والذى يقوم ببطولته الفنان أحمد أمين تصوير العمل ، تمهيداً لعرضه خلال شهر رمضن القادم .

مسلسل "الصفارة" مكون من 15 حلقة، من إخراج علاء إسماعيل، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والكوميديا.

وفاة الفنانة العراقية ازادوهي صاموئيل عن عمر يناهز 80 عاماً

توفت الفنانة العراقية القديرة ازادوهي صاموئيل عن عمر يناهز 80 عاماً ، أمس الجمعة ، بعد مسيرة فنية حافله .

ازادوهي صاموئيل في عام 1942م، وهي من أسرة مسيحية ارمنية في بغداد، وعملت ممثلة في مسارح بغداد وتعتبر من رواد المسرح العراقي منذ عام 1954م.وتعتبر آزادوهي من أكثر الممثلات العراقيات نشاطا وغزارة ومشاركة بمسرحيات هامة في تاريخ المسرح العراقي.

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ضيف شرف.. طارق لطفى يكشف تفاصيل مشاركته بـ صعيدي فى الجامعة الأمريكية 2

حل الفنان طارق لطفى ضيفا على برنامج the insider فى حلقة جديدة من البرنامج وتحدث خلالها عن كثير من الأمور الشخصية والعملية أهمها مشاركته فى فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية الجزء الثاني.
 

الفن أحمد عقل أحمد امين طارق لطفي

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