طريقة تحضير البان كيك بوصفة إقتصادية

يعد البان كيك من الوصفات السهلة والبسيطة، التي يمكن تحضيرها سريعا على وجبة الإفطار، كما يمكن تحضير البان كيك بوصفة بسيطة واقتصادية.

وإليك طريقة تحضير البان كيك بالخطوات

مقادير البان كيك

2 كوب دقيق

كوب ونص لبن

ربع كوب زيت

1 ملعقة كبيرة بكينج بودر

1 ملعقة كبيرة نشا

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة

ربع كوب سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

ربع ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة خل

للتزيين: صوص شوكولاتة حسب الرغبة

طريقة تحضير البان كيك

أنخلي الدقيق والبكينج بودر والنشا والملح للحصول على مكونات جافة صافية تماما.

في الخلاط ضعي البيض والحليب والسكر والزيت والفانيليا والخل وأخفقي جيدا.

عند الحصول على خليط سائل قومي بوضعه على المكونات الجافة في الوعاء.

ادمجي جميع مقادير البان كيك بالمضرب اليدوي لتتداخل المقادير دون أي تكتلات.

سخني المقلاة على درجة حرارة أقل من المتوسطة وادهنيها مسحة خفيفة جدا زبدة.

ضعي مقدار من البان كيك في المقلاة وانتظري دقيقتين ثم اقلبيه على الجهة الأخرى.

بعد الانتهاء من تسوية مقدار عجين البان كيك رصيه في طبق التقديم وزينيه بصوص شوكولاتة.