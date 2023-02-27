أخبار التوك شو | مفاجأة مدوية حول دخول مصر منطقة ألواح الزلازل.. وانخفاض جديد في أسعار الفراخ الأيام المقبلة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



مفاجأة مدوية حول دخول مصر منطقة ألواح الزلازل.. فيديو

أكد الدكتور هشام العسكري، استاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض، أن للفلك تأثير على حدوث الزلازل، حيث إن العملية بأكملها هي عملية خاصة بالجاذبية، منوهًا بأن انحسار المياه هو مد وجزر؛ ونظرًا لتغير كتلة الأرض والجاذبية التي تسبب في عمليات المد والجزر.



ارتفاع في درجات الحرارة .. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين لهذا السبب

حذّرت الأرصاد الجوية المواطنين من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة وتقليل ارتداء الملابس بسبب شعورهم بزيادة درجات الحرارة، لأن مازال فصل الشتاء قائما وهناك تقلبات جوية مستمرة ولابد والحذر منها.



أبو العينين : وفد البرلمان الأوروبي يشعر بحجم التقدم بمصر | فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا عن استقبال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب لوفد الهوية والديمقراطية الأوروبي خلال زيارته لمصر .

انخفاض جديد في أسعار الفراخ الأيام المقبلة.. خبر سار من منتجي الدواجن

أكد ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن هناك تراجعا كبيرا في أسعار الدواجن والكتكوت خلال الأيام الماضية .



إزاي .. ذهول أحمد موسى على الهواء لهذا السبب

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك أنباء ترددت عن بيع جواز سفر الرئيس الراحل أنور السادات في مزاد علني بأمريكا.



لغز الزلازل المدمرة.. خبير يحذر من شيء ما بعد 24 ساعة

حذر دوميط كامل رئيس حزب البيئة العالمي بلبنان، من احتمالية حدوث زلازل في الفترة المقبلة لكن شدتها منخفضة .

مفاجأة سارة للمقبلين على الزواج.. مكافأة مالية بالدولار من الحكومة المصرية|تفاصيل

أفاد تقرير لقناة “العربية”، أن القضية السكانية “مسألة حياة أو موت” في مصر وتسعي الحكومة المصرية للقضاء علي هذه القضية.

2000 جنيه بدل للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة.. تفاصيل

أكد سيد متولي رئيس جهاز النقل البري بوزارة النقل والمواصلات، أنه هناك عدة طرق للوصول إلى العاصمة الإدارية ومنها استخدام الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف من محطة عدلي منصور .



ليست الأولى.. مفاجآت مدوية عن سعد لمجرد بعد قضاء ليلته الأولى بالسجن

كشفت حنان عبد الله الصحفية بإذاعة مونت كارولو بباريس ، مفاجآت مدوية في قضية سعد لمجرد بعد الحكم بحبسه.



الله يعينكم على بلاكم | رسالة خاصة من ياسمين عز لأصحاب هذه المهنة

أكدت الإعلامية ياسمين عز أن أطباء الاستشارات الزوجية في معاناة قائلة: "الله يعينكم على ما بلاكم"، المدام بـ تروح للعيادة بعد الزواج وتقول انا زوجي طلع شخص نرجسي بدون أي مقدمات، طب قدرتي تحددي ازاي انه شخص نرجسي، بترد وتقول "أصله طالع لـ امه نرجسي شبهها"، وأن مشيته مش عجباها وبـ يمشي مثل "الطاووس"، معتز بنفس، ونفس طريقه أمه في مشيها.