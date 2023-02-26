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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على القناة العارضة لمسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي

تحت الوصاية
تحت الوصاية

يعرض مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي حصريا على dmc، ونشر بوستر ترويجي للعمل تصدرته منى زكي.

وتواصل النجمة مني زكي، تصوير أحداث مسلسل "تحت الوصاية"، من أجل العرض في رمضان 2023، وتواجد الفريق مدة طويلة في محافظة دمياط، ثم انتقل إلى محافظة الإسكندرية، ومن المقرر استمرار التصوير هناك حتى 15 مارس المقبل.


مسلسل تحت الوصاية

مسلسل "تحت الوصاية"، للنجمة مني زكي، يشارك في سباق رمضان 2023، بـ 15حلقة فقط.

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ويحمل المسلسل اسم "تحت الوصاية" وفي محاولة للترويج للعمل، نشرت منى زكي صورة من المسلسل عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، والتي ظهرت خلالها وهي ترتدي الحجاب، وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة وانهالت التعليقات.

 

قصة المسلسل مأخوذة من الواقع، وتدور أحداثها في إطار الدراما الاجتماعية، حول شخصية امرأة تدعى حنان (منى زكي)، وهي أم لابن بعمر 9 سنوات وطفلة رضيعة، وترعاهم بعد وفاة زوجها وسط صعوبات تواجهها بمفردها.

 

ويشارك في بطولة مسلسل “تحت الوصاية” بجانب مني زكي، ونسرين أمين، ورشدي الشامي، ودياب، ومها نصار، وخالد كمال، والمسلسل من إخراج محمد شاكر خضير، ومن تأليف خالد وشيرين دياب.

دراما رمضان محافظة الاسكندرية التواصل الاجتماعي رمضان احمد التهامي محمد شاكر خضير قصة المسلسل مسلسل “تحت الوصاية”

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