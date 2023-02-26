حقيقة بيع لحوم حمير داخل محل جزارة في القليوبية.. تفاصيل

شهدت منطقة منطي دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية تداول مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي توضح بقيام أحد الجزارين بتخزين وبيع لحوم "حمير" ويعيد بيعها للمواطنين على أنها لحوم صالحة للاستخدام، ولكن بعد فحصها من الطب البيطري، تبين أنها لحوم بقري لكنها ليست صالحة للاستهلاك الأدمي وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية إخطاراً من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغ من الأهالي بضبط جزار أثناء محاولة إلقاء أجزاء لحوم بأحد المناطق بمنطقة منطي دائرة المركز.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين فيام "ح م"، جزار، بتخزين لحوم بمخزن بمنطقة منطي دائرة المركز وتداول الأهالي بالمنطقة مقاطع مصورة توضح أنه يبيع لحوم "حمير" وعلى الفور تم استدعاء لجنة من الطب البيطري بالقليوبية لفحص اللحوم التي تم العثور عليها وبمعاينتها تبين أنها لحوم بقرية، إلا أنها منتهية الصلاحية.



وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتحفظ على المتهم، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.