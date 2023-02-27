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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تطورات الحالة الصحية لـ أحمد ثروت

أحمد ثروت
أحمد ثروت

كشف الفنان محمد ثروت، عن الحالة الصحية لنجلة المخرج أحمد ثروت قائلا: "الحالة الصحية لأحمد غير مستقرة وحالة نادرة جدا تصيب واحد فى المليون يتم علاجها باستخدام الأجسام المضادة والتي تسبب الآم شديدا جدا" . 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر برنامجها مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سى: "أحمد يعانى من ألم شديد خلال الأيام الأخيرة، والفريق الطبي برئاسة الدكتور محمود حميدة يبذلون جهود كبيرة معه.. موضحًا أن نجلة لم يعانى من أى أمراض خلال السنوات الماضية ". 
 

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وتابع : أحمد ثروت عمله كان يشغل كل وقته وهو سبب عودتي للوسط الفني من جديد بأغنية يا مستعجل فراقي، وأغنية هنسيب لمين الغُنا، وحفل مناجاة، بجانب العديد من الأعمال الإخراجية  لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع وآخرها إخراج حفلة قادرون باختلاف النسخة الرابعة والتي نالت إعجاب الجمهور ونالت التقدير من القيادة السياسة.

وطالب الفنان محمد ثروت الدعاء لنجلة أحمد قائلا: بتمنى من الجمهور الدعاء لأبني والصحة تاج على الرأس لا يراها إلا المرضى.. والناس بتتكلم عن الغلاء لو شافو المرض هيحمدوا ربنا ويسكتوا".

ووجه المطرب محمد ثروت في نهاية حديثة رسالة إلى المذيعة إيمان الحصري قائلا: حمدلله على سلامتك، انتي مريتي بمرحلة صعبة وكان دعائنا كلنا ليكي تقومي بالسلامة، وتأثرت المذيعة إيمان الحصري بكلام الفنان محمد ثروت، وطالبت الجمهور بالدعاء لأحمد بالشفاء.

محمد ثروت الفنان محمد ثروت المخرج أحمد ثروت ايمان الحصري حفلة قادرون باختلاف

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