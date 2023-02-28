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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تعلن إقامة معرض فني على هامش احتفالها بيوم المرأة المصرية

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس عن إقامتها لمعرض فني على هامش احتفالها بيوم المرأة المصرية ، خلال شهر مارس 2023، ذلك تحت رعاية رئيس جامعة عين شمس.

 

وأشارت جامعة عين شمس في بيان لها، إلى أنه سيتم قبول مختلف الأعمال الفنية التي تعبر عن قضايا المرأة واستراتيجيات التمكين: رسم، تصوير فوتوغرافي،  نحت، فنون تشكيلية، في موعد أقصاه 8 من مارس 2023.

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يذكر أن الدولة المصرية تحتفل بالمرأة كل عام في الـ 16من شهر مارس، يحمل يوم السادس عشر من مارس عام 1919 ذكرى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار، ونضالها من أجل الاستقلال،  لا سيما استشهاد السيدة حميدة خليل أول شهيدة مصرية من أجل الوطن

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