عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. كل ما تريد معرفته حول دورة التخطيط الاستراتيجي بمركز تعليم الكبار بعين شمس.. تفاصيل التقديم ببرنامج جديد لتعزيز تعميق التصنيع المحلي فى مجال السيارات الكهربائية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية .

 

كل ما تريد معرفته حول دورة التخطيط الاستراتيجي بمركز تعليم الكبار بعين شمس
قال الدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس ان المركز بصدد تنظيم دورة التخطيط الإستراتيجي باعتماد مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس  "أونلاين" عبر تطبيق زووم ، حيث يقوم بالتدريب المدرب الدولي إسلام عمران .

 

تفاصيل التقديم ببرنامج جديد لتعزيز تعميق التصنيع المحلي فى مجال السيارات الكهربائية
أعلنت أكاديمية البحث العلمى عن إطلاق برنامج جديد لتعزيز تعميق التصنيع المحلي فى مجال السيارات الكهربائية و ذلك إطار تحقيق استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر 2030، لذا اذا كنت من المهتمين بمجال تطوير السيارات الكهربائية مع التركيز بشكل خاص على البطارية ، وتصميمات قوالب الهيكل ، وأجهزة الشحن المدمجة ، وأجهزة التحكم.

 

جامعة حلوان .. التسجيل بالبرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس بشهر مارس .. عبر هذا الرابط

أطلقت  جامعة حلوان مجموعة من البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ،لشهر مارس 2023 ، تهدف إلى  تنمية القدرات و المهارات لتطوير المنظومة التعليمية بالجامعة و يتم ذلك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

اليوم .. إعلان نتيجة تجارة جامعة عين شمس للفصل الدراسي الأول
كشف الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس ، عن موعد نتائج الفصل الدراسي الأول لعام 2023 لجميع الفرق والشعب .

 

دار علوم القاهرة تعلن موعد غلق باب الالتماس لطلاب الدراسات العليا
أعلن الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دارعلوم جامعة القاهرة ، عن موعد غلق باب الالتماس على نتائج الفصل الدراسى الأول لطلاب الدراسات العليا .

 

المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يكشف عن خريطة محطات الرصد الزلزالي بمصر
نشر المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، صورة توضح أماكن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل الموزعة داخل محافظات مصر، والتي تقوم بتسجيل جميع الزلازل التي تحدث في مصر وخارجها أيضآ.

 

دورة التخطيط الإستراتيجي جامعة عين شمس أكاديمية البحث العلمي التصنيع المحلى السيارات الكهربائية جامعة حلوان نتيجة تجارة جامعة عين شمس كلية دارعلوم جامعة القاهرة موعد غلق باب الالتماس المعهد القومي للبحوث الفلكية الزلازل Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

24 جنيهًا مرة واحدة.. هبوط تاريخي في أسعار الدواجن والبيض مفاجأة

الجرام أقل من 1500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

زيادة أسعار البنزين وغاز السيارات بدءا من الخميس| تفاصيل وقيمة

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الـ 48 ساعة المقبلة

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي بعد زيادة البنزين والغاز| تفاصيل

بمزاجهم.. سائق توك توك: دفعت 100 جنيه وأقمت علاقة مع الأختين

وزير الرياضة يكشف مفاجأة بشأن رئيس نادي الزمالك الجديد | فيديو

بيراميدز في أزمة| شوبير يعلن عن الفرق المشاركة بالبطولة العربية

موضوعات متعلقة

14 مارس .. جامعة عين شمس تحتفل بيوم المرأة المصرية والأم المثالية

وفد من جامعة النيل الأهلية يبحث مجالات التعاون مع هيئة "تنمية الصعيد"

تنبؤات بزلازل في مصر وبركان بالبحر المتوسط.. البحوث الفلكية يوضح الحقيقة

غداً.. " الإعلام في مصر.. حرب الشائعات والحفاظ على الهوية" ندوة بعين شمس

ترشيحاتنا

يصل إلى الجنون.. ماذا قالت تيسير فهمي عن انتقاد محمد صلاح؟ خاص

بعد قرار الحكومة بعودته.. أهداف وأسباب عودة العمل بالتوقيت الصيفي |فيديو

انعقاد اجتماع مجموعة العشرين في نيوديلهي.. والحرب الروسية الأوكرانية تسيطر على محاوره

البرلمان العربي يدعو إلى استراتيجية تنموية شاملة في محاربة الإرهاب

هل يجوز صيام يوم أو أكثر من الأيام البيض ؟ .. أمين الإفتاء يجيب

صواريخ ومضادات طيران.. البحرية الأمريكية تصادر قارباً إيرانياً عليه أسلحة خطيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات توقف القلب.. ثوان فصلت شابين عن الموت تحت قطار ببريطانيا

نشرة المرأة والصحة|هاني الناظر يكشف عن نصائح ضرورية مع تقلبات الجو.. 4 أبراج يسهل التنمر عليها.. فساتين ابنة عاصي الحلاني وكيت ميدلتون

4 أبراج يسهل التنمر عليها.. هل أنت منهم؟

شبه بعض..فساتين ابنة عاصي الحلاني وكيت ميدلتون تثير الجدل على السوشيال ميديا|شاهد

فيديو

نقدم الساعة ولا نأخرها.. سبب عودة العمل بالتوقيت الصيفي في هذا الموعد

توقع زلزالا قويا خلال أيام .. العالم الهولندي يصدم الجميع

لحوم وفراخ بأسعار مخفضة .. إجراءات الدولة للتصدي لجشع التجار

مصادر : السيسي يرفض زيادة أسعار السولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ