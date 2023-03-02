أخبار التعليم.. كل ما تريد معرفته حول دورة التخطيط الاستراتيجي بمركز تعليم الكبار بعين شمس.. تفاصيل التقديم ببرنامج جديد لتعزيز تعميق التصنيع المحلي فى مجال السيارات الكهربائية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية .

كل ما تريد معرفته حول دورة التخطيط الاستراتيجي بمركز تعليم الكبار بعين شمس

قال الدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس ان المركز بصدد تنظيم دورة التخطيط الإستراتيجي باعتماد مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس "أونلاين" عبر تطبيق زووم ، حيث يقوم بالتدريب المدرب الدولي إسلام عمران .

تفاصيل التقديم ببرنامج جديد لتعزيز تعميق التصنيع المحلي فى مجال السيارات الكهربائية

أعلنت أكاديمية البحث العلمى عن إطلاق برنامج جديد لتعزيز تعميق التصنيع المحلي فى مجال السيارات الكهربائية و ذلك إطار تحقيق استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر 2030، لذا اذا كنت من المهتمين بمجال تطوير السيارات الكهربائية مع التركيز بشكل خاص على البطارية ، وتصميمات قوالب الهيكل ، وأجهزة الشحن المدمجة ، وأجهزة التحكم.

جامعة حلوان .. التسجيل بالبرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس بشهر مارس .. عبر هذا الرابط

أطلقت جامعة حلوان مجموعة من البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ،لشهر مارس 2023 ، تهدف إلى تنمية القدرات و المهارات لتطوير المنظومة التعليمية بالجامعة و يتم ذلك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

اليوم .. إعلان نتيجة تجارة جامعة عين شمس للفصل الدراسي الأول

كشف الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس ، عن موعد نتائج الفصل الدراسي الأول لعام 2023 لجميع الفرق والشعب .

دار علوم القاهرة تعلن موعد غلق باب الالتماس لطلاب الدراسات العليا

أعلن الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دارعلوم جامعة القاهرة ، عن موعد غلق باب الالتماس على نتائج الفصل الدراسى الأول لطلاب الدراسات العليا .

المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يكشف عن خريطة محطات الرصد الزلزالي بمصر

نشر المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، صورة توضح أماكن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل الموزعة داخل محافظات مصر، والتي تقوم بتسجيل جميع الزلازل التي تحدث في مصر وخارجها أيضآ.