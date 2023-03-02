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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انتهاء مونتاج فيلم رحلة الدم استعدادا لعرضه

صدى البلد

انتهت أعمال المونتاج الخاصة بفيلم رحلة الدم استعدادا لعرضة قريبا.

الفيلم بطولة منه عرفه ومحمد سليمان وصبر عبد المنعم وايفا وناردين حبيب ومينا محسن فايز ومجدى يشوع و وائل محمد الشبكشى أنه.

وكانت قد تحدثت الفنانة منة عرفة، عن صورها المنتشرة بالمايوه على أحد الشواطئ، مشيرة إلى أن المايوه يعد من الملابس الطبيعية على الشواطئ

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وأضافت  الفنانة منة عرفة، في حوار عبر قناة النهار، أن من الطبيعي أن أظهر على البحر مرتدية مايوه وملابس البحر العادية، متابعة أنها لا تريد التريند، ولا تذهب وراء السوشيال ميديا والإعلام.

مش أنا اللي طلعت الصوردي

وتابعت الفنانة منة عرفة، أن :"أنا مثل باقي الناس، وأي حد بروح البحر، وبسهر، وبحاول اتبسط، وإيه هنزله بإسدال يعني !!، ولا أشارك هذه الأمور على حسابي على سوشيال ميديا، ومش أنا اللي طلعت الصوردي".

 

محمد سليمان السوشيال ميديا محمد عبد الرحمن الفنانة منة عرفة منة عرفة

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