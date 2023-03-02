كولر يوجه رسالة تحذيرية للاعبي الأهلي| شاهد

كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، رسالة المدير الفني مارسيل كولر، للاعبي النادي الأهلي، ذلك عبر برنامجه الماتش.

وأعرب: كولر قال للاعبي الأهلي بعضكم لا يكمل مشواره معنا عليكم ان تختاروا.

واقترب أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



يأتي ذلك بعدما أبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، رغبة في رحيله لعدم قناعته الفنية بقدرات اللاعب.

ولم يشارك أيمن أشرف مع النادي الأهلي في أي مباراة تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، وخروجه من الحسابات الفنية للمدرب في كافة المسابقات.