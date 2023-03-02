حدث ليلا .. زلزال في روسيا وإندونيسيا.. وتحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة المقبلة

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تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي بعد زيادة البنزين والغاز| تفاصيل

زيادة أسعار البنزين وغاز السيارات بدءا من الخميس| تفاصيل وقيمة

6 أعمال مستحبة قبل ليلة النصف من شعبان .. الإفتاء توضحها

وزير السياحة والآثار يعلن نتائج أعمال مشروع استكشاف الأهرامات "سكان بيراميدز".. اليوم

كلام نهائى.. تعرف على مصير فيريرا وحقيقة انتقال نجم الأهلي لـ الزمالك

بيراميدز في أزمة| شوبير يعلن عن الفرق المشاركة بالبطولة العربية

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الـ 48 ساعة المقبلة

مفاجآت صادمة..خطيب البلوجر سارة يرد على هروبه من الزواج منها.. تفاصيل

أمريكا .. اعتقال رجل حاول إدخال عبوة ناسفة إلى طائرة

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بيان عاجل من زيلينسكي بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا

زلزال عنيف يضرب إندونيسيا