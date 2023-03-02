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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

هل يقترب الخطر من مصر .. زلازل جديدة تضرب روسيا وإندونيسيا |فيديو جراف

هل يقترب خطر الزلازل
هل يقترب خطر الزلازل من مصر؟

هل اقتربت الزلازل من مصر  ؟ بعد التنبؤات الخاصة بـ زلزال مارس وما حدث مؤخرًا من زلازل تركيا، وأيضًا زلزال إندونيسيا العنيف الذي ضرب جزيرة سومطرة الليلة الماضية، وزلزال روسيا، هذا ما ردّ عليه الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، بأن المعهد يعمل على توضيح الأمور، متابعًا: "لو في زلزال هنقول إن فيه زلزال وبكل شفافية". 

زلزال مارس

أما زلزال روسيا فأفادت وسائل إعلام محلية روسية بأن زلزالاً عنيفًا ضرب جزر الكوريل الروسية الليلة الماضية، والتي تقع بين شبه جزيرة كامشاتكا الروسية وجزيرة هوكايدو اليابانية. 

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