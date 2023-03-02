برصاص الاحتلال الإسرائيلي.. استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، إن فتى فلسطينياً يبلغ من العمر 15 عاماً، استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عزون شرق قلقيلية التي تقع على مقربة من الخط الأخضر.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قالت مصادر محلية، إن "قوات إسرائيلية أطلقت الرصاص الحي صوب 3 فتية عند مدخل بلدة عزون، ما أدى إلى استشهاد فتى، متأثراً بإصابته الحرجة، وإصابة الآخرين، أحدهما بجروح حرجة والآخر بصورة طفيفة".

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية والمستوطنين منذ بداية عام 2023، إلى 68 شخصاً، بينهم 4 برصاص المستوطنين، و14 طفلاً، و4 مسنين، وأسير في معتقل إسرائيلي.