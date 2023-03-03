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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يشهد منافسات بطولة الجمهورية للسلاح بالعاصمة الإدارية

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،صباح اليوم الجمعة، منافسات بطولة الجمهورية لسلاح سيف المبارزة للنشء تحت ١٥ عاماً، والتى تستضيفها المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

حضر الوزير جزءاً من منافسات البطولة المقامة بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية حيث أشاد بالمستوى الواعد للنشء المشاركين فى البطولة والأداء المميز الذى يقدموه، متمنياً لهم التوفيق فى منافسات البطولة.

 

أكد وزير الشباب والرياضة على الاهتمام الذى توليه الوزارة بالمواهب الواعدة، ودعمهم ورعايتهم من خلال البرامج المخصصة لاكتشاف الموهوبين، وكذا من خلال التعاون المثمر مع الاتحادات الرياضية والأندية على مستوى جميع المحافظات، مشيراً أن مصر زاخرة بالمواهب، وسيكون لهم مستقبلاً باهراً فى شتى المجالات.

 

ولفت الدكتور أشرف صبحى إلى تميز رياضة السلاح بمصر ، وقدرة أبطالها على تحقيق الانجازات فى مختلف المحافل بفضل التخطيط المميز من قبل الاتحاد المصرى للسلاح بالتعاون مع اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة لإعداد الأبطال الرياضيين فى السلاح أسوةً بمختلف الألعاب الرياضية.

 

كما قام الوزير بتفقد منشآت المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة والمتنوعة ما بين حمام السباحة الأوليمبى، والصالة المغطاة، وملاعب كرة القدم، والملاعب المتعددة الأغراض، وصالات الأنشطة والمبنى الاجتماعى، وذلك برفقة وسام الغمرى المدير التنفيذي للمدينة الرياضية ، والعميد شريف صادق نائب المدير التنفيذي المدينة.

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