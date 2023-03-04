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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تسرب الغاز | النيابة تناظر جثة فتاة مدينة نصر

أرشيفية
أرشيفية

كشفت مناظرة جهات تحقيق مدينة نصر، اليوم الأحد، لجثة فتاة عثر عليها في حالة تحلل داخل شقتها أنه لا توجد إصابات ظاهرية بالجثة.

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البداية.. بلاغ 

تلقي اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة أول مدينة نصر، يفيد بتلقيه بلاغامن الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب الشقة.

وبالفحص تبين العثور على جثة متحللة لفتاة داخل الحمام، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وجميع منافذ الشقة سليمة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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تسريب غاز داخل الحمام 

واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف غموض وملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية، أن الفتاة توفيت بسبب تسريب الغاز أثناء تواجدها داخل الحمام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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