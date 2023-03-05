إصدار خاص من بي إم دبليو «XM Label Red» .. صور

تواصل عملاقة تصنيع السيارات الالمانية بي ام دبليو من تعزيز تواجدها عالميًا، بعد أن ظهرت السيارة XM Label Red إلى الاضواء، والتي كانت قد اعلنت عنها في وقت سابق.

إصدار خاص من بي ام دبليو "XM Label Red"

وتعد هذه النسخة بي ام دبليو XM Label Red واحدة من اقوى سيارات العملاق البافاري، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

بي ام دبليو "XM Label Red"

وظهرت السيارة XM Label Red بإطلالة خارجية خاطفة للانظار، تعتمد على العديد من اللمسات ذات اللون الاحمر، والتي شملت الحواف الخاصة بالشبكة الامامية، بالاضافة إلى منطقة النوافذ، إلى جانب ظهور جنوط السيارة بلمسات خارجية تعتمد على هذا اللون ايضًا.

تعتمد الطرازات القياسية على محرك ثماني الاسطوانات V8، سعة 4400 سي سي "مزدوج التيربو"، يستطيع ضخ قوة قدرها 644 حصانا، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 800 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات اوتوماتيكي.

بي ام دبليو "XM Label Red"

ومن الممكن أن تستخدم النسخة XM Label Red هذا المحرك، ولكنها ذكرت عبر موقعها الرسمي، أن السيارة سوف تضخ قوة اجمالية قدرها 748 حصانا، بالاضافة إلى عزم اقصى للدوران يصل إلى 1000 نيوتن/متر.

وتشير التوقعات إلى أن تأتي السيارة بي ام دبليو XM Label Red بسعر 185 ألف دولار أمريكي، بينما تتراوح اسعار الطرازات القياسية من سيارة XM بين 159 ألفا و 168 ألف دولار امريكي.