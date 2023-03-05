عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

BMW تدرس إنتاج بعض الإصدارات بناقل حركة مانيوال.. صور

BMW Z4 
BMW Z4 

استجابت تويوتا أخيراً لعملائها وقدمت نسخ من سيارتها الرياضية الشهيرة "سوبر" بناقل حركة يدوي، وعلى نفس المنوال يرغب عملاء BMW في رؤية نسخة من السيارة الرياضية الفاخرة  Z4 بناقل حركة يدوي.

للمغتربين المصريين.. الوديعة البنكية لـ هيونداي توسان بعد تخفيضها 70%

بعد تخفيضها 70%.. تعرف على قيمة وديعة استيراد كيا سبورتاج

BMW Z4 

ظهرت إشارات إيجابية جديدة من جانب BMW أنه في العام المقبل يمكن رؤية الإصدار الخاص أخيراً من سيارة الرودستر الرياضية السريع.

BMW Z4 

كانت هناك شائعات بأن BMW تعمل على إصدار ناقل الحركة الخاص من ست سرعات Z4 لتحسين مظهر الطراز، لكن الإصدار الجديد وصل بدونه، بينما نحن على يقين من أن الإصدار مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذي الثماني سرعات لن يفقد تاج مبيعاته في طراز ناقل الحركة اليدوي، فقد كان هناك اهتمام مستمر من عشاق BMW، ووفقًا لتقرير جديد ، قد يتم الرد على مكالماتهم أخيرًا لعام 2024.

BMW Z4 

لقد تعلمت مدونة BMW من خلال المصادر وأكدت من قبل المطلعين الآخرين على الصناعة أن 2024 كانت دائمًا الهدف لإطلاق Z4 بثلاث دواسات سداسية الأسطوانات، خلال عرض تقديمي لـ Z4المحدث ، تمكن ممثل المنشور عبر الإنترنت من الحصول على شكل من أشكال التلميح من BMW أنه يفكر بالفعل في إطلاق ناقل حركة يدوي من ست سرعات لـ Z4 M40i، لا يعتبر التأكيد رسمي ولكنه لا يزال علامة إيجابية.

BMW Z4 

يبدو تغيير ناقل الحركة في Z4 M40i أقرب من أي وقت مضى، حيث تقوم تويوتا بالفعل بتثبيت ناقل حركة مشتق من BMW في سوبرا مع نفس المحرك بست أسطوانات، مما يعني أنه ممكن تقنيًا، نعتقد أيضًا أن BMWلا تحتاج إلى استثمار الكثير من الأموال في البحث والتطوير حيث توجد تطبيقات لهذا المحرك 3.0 متوفرة بالفعل مع علبة التروس اليدوية، يتبقى فقط التسويق الذكي، والتوقيت الصحيح.

BMW سوبرا مانيوال الرودستر الرياضية Z4 M40i

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أم البطل.. وفاة الفنانة الكبيرة شريفة فاضل

باس إيديها ورجليها .. الراقصة شمس تثير الجدل بصور جديدة مع سعد الصغير

شاهد .. أماكن اختباء عصابة هوج بول عقب القبض عليهم

إزاي! .. أحمد موسى يحذر من كارثة حقيقية .. فيديو

3000 خط و10 آلاف محفظة إلكترونية .. كيف تمكنت شبكة hogg pool من النصب على المواطنين؟

3 أيام .. الهلال السوداني يفجر مفاجأة بشأن عقوبة الكاف

الحد الأقصى 1635 جنيها.. مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات أول أبريل

الزمالك يطارد كهربا من جديد .. تطورات بـ الفيفا تصدم نجم الأهلي

موضوعات متعلقة

إلحق اشتريها من برا.. خصم 70% على قيمة وديعة فيات تيبو

فرصة .. قيمة الوديعة البنكية لـ هيونداي بايون بعد تخفيضها 70%

5 سيارات مستعملة بأقل من 110 آلاف جنيه| صور

أرخص سيارة زيرو موفرة في البنزين بالسوق المصري | صور

للمصريين بالخارج.. 5 سيارات جديدة للشراء من الكويت| صور

ملوك التوفير.. 5 سيارات زيرو موفرة في البنزين| صور

مرسيدس زلموكة مستعملة بـ 100 ألف جنيه.. تفاصيل

لفترة محدودة.. قيمة الوديعة البنكية لـ تويوتا كورولا بعد تخفيضها 70%

ترشيحاتنا

رئيس هيئة الأركان الأمريكية: المهمة في سوريا تستحق المخاطرة

بعد وفاتها .. شاهد| صورة نادرة للراحلة شريفة فاضل مع ابنها الشهيد

نائبة وزير الدفاع الأمريكي: التصعيد يعيق الأمن والاستقرار بين الإسرائيليين والفلسطينيين

حكم قراءة سورة الفاتحة بنية شفاء المرضى وقضاء الحاجات

متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 5-3-2023

اتجنن عليهم.. تفاصيل جديدة في تخلص مهتز نفسيا من زوجته ونجله بالمطرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مجسم.. لجين عمران تخطف الأنظار بلوك كلاسيكي ساحر

ظاهرة فلكية نادرة تحدث في 28 سبتمبر 2024.. ما هي وتأثيرها على الأرض؟

وفاة شريفة فاضل.. زوجها فنان شهير وهذا آخر أفلامها في السينما

تحمل ألسنة من الذهب الخالص.. تفاصيل العثور على مومياوات غامضة داخل مصر

فيديو

يموج يمينا ويسارا ويرجع بحامليه للخلف.. قصة متوفى رفض الخروج من المسجد

تفاصيل تحسين الأجور والمعاشات وبدل المهن يكشفها وزير المالية | فيديو

هزة أرضية مدمرة تضرب تركيا بقوة 10 ريختر في هذا الموعد |تغطية خاصة

13 جنسية أجنبية.. الكشف عن تفاصيل ضبط عصابة تطبيق هوج بول|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ