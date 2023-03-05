BMW تدرس إنتاج بعض الإصدارات بناقل حركة مانيوال.. صور

استجابت تويوتا أخيراً لعملائها وقدمت نسخ من سيارتها الرياضية الشهيرة "سوبر" بناقل حركة يدوي، وعلى نفس المنوال يرغب عملاء BMW في رؤية نسخة من السيارة الرياضية الفاخرة Z4 بناقل حركة يدوي.

BMW Z4

ظهرت إشارات إيجابية جديدة من جانب BMW أنه في العام المقبل يمكن رؤية الإصدار الخاص أخيراً من سيارة الرودستر الرياضية السريع.

BMW Z4

كانت هناك شائعات بأن BMW تعمل على إصدار ناقل الحركة الخاص من ست سرعات Z4 لتحسين مظهر الطراز، لكن الإصدار الجديد وصل بدونه، بينما نحن على يقين من أن الإصدار مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذي الثماني سرعات لن يفقد تاج مبيعاته في طراز ناقل الحركة اليدوي، فقد كان هناك اهتمام مستمر من عشاق BMW، ووفقًا لتقرير جديد ، قد يتم الرد على مكالماتهم أخيرًا لعام 2024.

BMW Z4

لقد تعلمت مدونة BMW من خلال المصادر وأكدت من قبل المطلعين الآخرين على الصناعة أن 2024 كانت دائمًا الهدف لإطلاق Z4 بثلاث دواسات سداسية الأسطوانات، خلال عرض تقديمي لـ Z4المحدث ، تمكن ممثل المنشور عبر الإنترنت من الحصول على شكل من أشكال التلميح من BMW أنه يفكر بالفعل في إطلاق ناقل حركة يدوي من ست سرعات لـ Z4 M40i، لا يعتبر التأكيد رسمي ولكنه لا يزال علامة إيجابية.

BMW Z4

يبدو تغيير ناقل الحركة في Z4 M40i أقرب من أي وقت مضى، حيث تقوم تويوتا بالفعل بتثبيت ناقل حركة مشتق من BMW في سوبرا مع نفس المحرك بست أسطوانات، مما يعني أنه ممكن تقنيًا، نعتقد أيضًا أن BMWلا تحتاج إلى استثمار الكثير من الأموال في البحث والتطوير حيث توجد تطبيقات لهذا المحرك 3.0 متوفرة بالفعل مع علبة التروس اليدوية، يتبقى فقط التسويق الذكي، والتوقيت الصحيح.