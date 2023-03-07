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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من بولندا بشأن إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

دبابات ليوبارد
دبابات ليوبارد

أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشزاك، اليوم الثلاثاء، عن عزم وارسو إرسال عشر دبابات من طراز ليوبارد 2 إلى أوكرانيا هذا الأسبوع، وفقا لوكالة تاس الروسية.‏

‏وقال وزير الدفاع البولندي، إن أربعة من أصل 14 دبابة وعدت بولندا بإرسالها إلى كييف موجودة بالفعل في أوكرانيا، مضيفا: "وسيصل عشرة آخرون إلى أوكرانيا هذا الأسبوع".‏

‏وأشار بلاشزاك إلى أنه كجزء من اتفاق تم التوصل إليه مع نظيره الألماني، بوريس بيستوريوس، سيكون الجانب البولندي مسؤولا عن تشكيل تحالف من الدول التي تزود أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2A4 والجانب الألماني بدبابات ليوبارد 2A6.

وتابع: "لقد تم تشكيل التحالف ويتألف من ثماني دبابات من النرويج، وثمانية من كندا، وست من إسبانيا، ومركبات دعم وكتيبة دبابات من فنلندا".‏

جدير بالذكر، أنه في 25 يناير الماضي أعلنت الحكومة الألمانية تخطيطها لتزويد أوكرانيا ب 14 دبابة ليوبارد 2 والسماح بإعادة تصدير هذه الدبابات من دول أخرى. 

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كما تم الإعلان عن خطط لإرسال دبابات إلى أوكرانيا من قبل بريطانيا والنرويج وبولندا وسلوفاكيا وفرنسا ودول أخرى. 

وكانت قد أعلنت بولندا عن خططها لإرسال 14 دبابة إلى أوكرانيا، وتم إرسال أربع بصفة أولية إلى أوكرانيا من بولندا في 24 فبراير الماضي.‏

‏وفي الوقت نفسه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، إن موسكو تعتبر إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا دليلا على تورط الغرب المتزايد في الصراع في أوكرانيا.‏

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