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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تابع لأوكرانيا.. اعترافات صادمة من منفذ الهجوم على الطائرة الروسية في بيلاروسيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اعترف نيكولاي شفيتس، أحد المخربين الذي اعتقل في بيلاروسيا للاشتباه في محاولته القيام بعمل تخريبي ضد طائرة روسية من طراز A-50 للإنذار والتحكم بعيدة المدى المحمولة جوا (AWACS) بالقرب من مينسك، اليوم الثلاثاء، إنه تلقى تدريبا من جهاز الأمن الأوكراني في مواقع مختلفة لفترة طويلة.‏

 

وقال شفيتس: "لقد تدربت في مواقع مختلفة بين المطارات والغابات لفترة طويلة"، مضيفا أنه تم إبلاغنا بتفاصيل العمل التخريبي من قبل عميل في جهاز الأمن الأوكراني قبل المهمة مباشرة.‏

 

‏وأضاف أن عميل جهاز الأمن الأوكراني قال إن الهدف كان طائرة أواكس في بيلاروسيا، وأن كل تحذيرات الغارات التي كانت تشنها أوكرانيا كانت بسبب تلك الطائرة.‏

 

‏ومن جانبه، قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق من اليوم، إن عميلا للخدمات الخاصة الأوكرانية ونحو 20 من شركائه اعتقلوا في بيلاروسيا بعد محاولة تخريب لطائرة روسية للإنذار والتحكم بعيدة المدى من طراز إيه-50 المحمولة جوا "أواكس" في مطار ماتشوليشي قرب مينسك. 

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وأضاف: "فتحت لجنة أمن الدولة في بيلاروسا قضية جنائية بتهمة ارتكاب هجوم إرهابي، وقالت إن جهاز الأمن الأوكراني كان وراء الهجوم الإرهابي في ماتشوليشي وأن عملاء الخدمات الخاصة البولندية من بين نشطاء المعارضة البيلاروسية الهاربين والمشاركين في الاحتجاجات خلال الحملة الرئاسية لعام 2020، شاركوا في تدبير هذا العمل التخريبي".‏

 

‏وكان قد تعرض مطار ماتشوليشي في أواخر فبراير الماضي، لهجوم إرهابي وزعم أن أضرارا جسيمة لحقت بطائرة مراقبة ومراقبة رادارية بعيدة المدى من طراز A-50 تابعة لقوات الفضاء الروسية. 

 

ولكن دحضت بيلاروس هذه التقارير باعتبارها أخبارا مزيفة، وفي وقت لاحق أظهرت قناة بيلاروسيا -1 التلفزيونية طائرة A-50 تتحرك على طول المدرج.‏

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