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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تدين الاقتحامات الإسرائيلية في جنين

الإمارات
الإمارات

أدانت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة لمخيم جنين، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وفقال لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، السلطات الإسرائيلية إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

كما شددت الإمارات، على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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البرلمان العربي يدين بأشد العبارات الجريمة النكراء لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين

ومن جانبه، أدان البرلمان العربي بأشد العبارات الجريمة النكراء التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين، وسقوط أكثر من ستة شهداء وإصابة العشرات، وقصف المنازل بالصواريخ، واستهداف النساء والأطفال.

وحمل البرلمان العربى حكومة اليمين المتطرفة مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي ينذر بتفجر الأوضاع الأمنية والإنسانية وتدمير كل الجهود الرامية لعملية السلام، وإعادة الاستقرار في المنطقة، في انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي والإنساني، وقرارات الشرعية الدولية.

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