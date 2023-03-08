عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اشرب وارميها .. الزجاجات البلاستيك تصيبك بمرض خطير

الزجاجات البلاستيك
الزجاجات البلاستيك

تحتوي الزجاجات البلاستيكية على السموم - فجزيئات صغيرة من البلاستيك تنطلق عندما تتحلل الزجاجة تدريجيًا - وتدخل جسمك وأنت تشرب.

txt

جمال شعبان يؤكد على ضرورة المشي بهذه الطريقة

txt

احذر.. عسر الهضم دليل على الاصابة بمرض خطير

لماذا المياه المعبأة سيئة بالنسبة لك؟ لأنه بمرور الوقت ، تتسرب المواد الكيميائية الموجودة في الزجاجات البلاستيكية إلى الماء، بمجرد دخول مجرى الدم ، ترتبط هذه السموم الخطيرة بالعديد من الحالات الصحية مثل تلف الكبد والكلى وسرطان الثدي والرحم.

العديد من المركبات المستخدمة في بناء الزجاجات البلاستيك تشكل خطورة مماثلة على صحة الإنسان، بالإضافة إلى ذلك ، فإن معظم زجاجات المياه البلاستيكية مصنوعة من البلاستيك المعروف باسم PET أو البولي إيثيلين تيريفثالات، في الأيام الحارة ، يمكن أن يبدأ PET في إطلاق مضاد سام في الماء.

المصدر healthshots

زجاجات زجاجات المياه زجاجات المياه البلاستيكية اضرار البلاستيك السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الزمالك: لجنة الانضباط قررت إيقاف كهربا 8 مباريات

20 جنيها في الصندوق و2 جنيه للكانز.. انخفاض حاد بأسعار البيبسي

صدمة أهلاوية في صالح صنداونز.. 3 مخاوف تثير رعب الأحمر قبل المواجهة الحاسمة

ننشر أسعار منتجات يبسي بعد خفض الأسعار

يوم عاصف.. أول رد فعل من أيمن أشرف عقب استبعاده من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

التأجيل هو الحل.. مواجهة الأهلي والقطن الكاميروني تثير أزمة في الدوري

زلازل مدمرة يوم 8 مارس.. البحوث الفلكية ترد على العالم الهولندي |فيديو

هتخسر.. أحمد شوبير يفتح النار على مهاجم الأهلي

موضوعات متعلقة

جمال شعبان يؤكد على ضرورة المشي بهذه الطريقة

نشرة المرأة والصحة| ماذا يحدث لجسمك عن بلع العلكة.. 5 علامات خطيرة تشير لارتدائك حمالة صدر غير مناسبة

فستان جرئ.. ميرهان حسين تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

بسيط جدا.. بشرى تثير الجدل بسعر خرافي لفستانها| شاهد

نشرة المرأة والصحة.. تحذير هام: الزغطة في هذه الحالة دليل على الإصابة بمرض خطير.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ نبيلة عبيد

لا تتجاهلها.. تناول هذه الفاكهة يحميك من فقدان البصر

ملابس غريبة.. ليلى أحمد زاهر تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير| شاهد

سبب غير متوقع .. عريس يفارق الحياة بشكل مفاجئ خلال حفل زفافه بالهند

ترشيحاتنا

بلاش أكلات مستفزة في رمضان.. عزة مصطفى توجه رسالة لبرامج الطبخ |فيديو

للمتقدمين لحج القرعة 2023.. كل ما تريد معرفته عن التكاليف وطريقة الدفع

تصدر المجموعة.. بيراميدز يقسو على أسكو كارا ويفوز 4-1 في الكونفدرالية

4 حوادث شغلت مواقع التواصل| الإسكندرية أبشعها.. وتعاطف كبير مع ضحية الكلب

جريمة نص الليل| حكاية جلسة صلح بالإسكندرية تنتهي بقتل زوجة وأطفالها وعائلتها بـ 20 رصاصة

لا نملك لها سوى الدعاء.. تفاصيل أزمة صحية كبيرة لـ شيرين الطحان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اشرب وارميها .. الزجاجات البلاستيك تصيبك بمرض خطير

طريقة تحضير عجينة البيتزا بوصفة اقتصادية

بعد تصريحاتها وظهورها اللافت.. صور آثارت ضجة ل شيري عادل

في اليوم العالمي لـ المرأة.. الكوميديا سبيل"أبو كتير" لـ مناقشة قضايا السيدات في "يامُرك يا ميار"

فيديو

رفضت الرجوع للبيت فقتل العيلة كلها .. تفاصيل مذبحة الإسكندرية |تغطية خاصة

عاجل.. تحذير من وقوع زلازل قوية في عدة مدن عالمية

علاقة ارتفاع منسوب المياه بالإسكندرية وبورسعيد بالزلزال | فيديو جراف

بطلاقة.. أبناء رونالدو يتعلمون اللغة العربية في السعودي.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ