في اليوم العالمي لها.. أكلات لا يجب لمرضى الكلى تناولها

يحتفي العالم اليوم في ال 9 من مارس باليوم العالمي للكلى، عندما تأكل وتشرب ، يمتص جسمك العناصر الغذائية اللازمة للوقود، أي شيء لا يحتاجه يتم نقله عبر الدم إلى الكلى.

تقوم الكلى بتصفية العناصر الغذائية الزائدة وتكوين البول، إذا كنت مصابًا بمرض في الكلى ، فقد تتراكم بعض العناصر الغذائية وتتلف كليتك، يمكن أن يساعد النظام الغذائي الكلوي في حمايتك من تلف الكلى.

ولكن توجد بعض الأكلات التي لا يمكن لمرضى الكلى تناولها .

لا تشتري اللحوم المبردة أو المجمدة المعبأة في محلول أو تلك المنكهة أو المنكهة مسبقًا.

يمكن أن تشمل هذه العناصر الدجاج منزوع العظم وقطع الدجاج بالعظام ، وصدر الديك الرومي ، والديك الرومي الكامل ، وشرائح اللحم ، والمشاوي ، والبرغر .

تأكد من البحث عن خيارات قليلة الملح أو بدون ملح لأطعمتك المفضلة مثل زبدة الفول السوداني أو علب الخلطات.

لا تستخدم الأملاح المنكهة مثل ملح الثوم أو ملح البصل أو الملح المتبل، لا تستخدم ملح البحر .

لا يفضل تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الطماطم والبرتقال والقرع والكرنب وغيرها من الأكلات التي تحتوي على البوتاسيوم.

المصدر clevelandclinic