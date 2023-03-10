توك شو.. مبادرة كتف في كتف تجول المحافظات والرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير

تناولت برامج التوك شو ، اليوم الجمعة عدد من الموضوعات المهمة ، ومن أبرزها :

قال سيف علي، منسق مبادرة كتف في كتف بمحافظة الإسماعيلية، إن جمعية رسالة تشارك في المبادرة بـ 10 آلاف كرتونة غذائية، ومكوناتها أرز وسكر وبقوليات، وزيوت، ولحوم، متابعا أنه ستم توزيع "كيلو لحمة لكل مواطن".

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل وتوقعات سقوط الأمطار.

وصل قبل قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة بمناسبة يوم الشهيد، وكان مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

موجة غضب واسعة تواجهها إليسا في السوشيال ميديا والسبب غناؤها مؤخرًا “من أول دقيقة”، وهي الأغنية الشهيرة التي جمعتها مع المغني المغربي سعد لمجرد المحكوم عليه بالسجن 6 سنوات، ومن خلال تقريرًا عرضته فضائية العربية نستعرض لكم أبرز التعليقات التي جاءت في هذا الصدد.



أجرت فضائية "إكسترا نيوز" جولة من داخل مركز "أطسا" بمحافظة الفيوم، للاطلاع على آراء المواطنين في مشروعات حياة كريمة .

والتقت كاميرا "إكسترا نيوز" بعدد من الفلاحين بمركز أطسا بمحافظة الفيوم ، وعبر أحد الفلاحين عن سعادته بمشروعات "حياة كريمة"، قائلا: "حياة كريمة كانت حلم.. وأبعد من الحلم.. ومكنش نحلم أن يبقا عندنا مركز طبي بالحجم ده وصرف صحي .. وأصبح لدينا خدمات وبنية تحتية" .

أجرت فضائية "إكسترا نيوز" جولة من داخل قرية كفر حجازي بالمنوفية، لاستعراض أبرز التفاصيل حول إنجاز مشروع مركز الشباب .

رصدت فضائية سكاى نيوز تقريرا عن إدارة بايدن التى تقدم موازنتها للعام المالي المقبل مع زيادة بنحو 8%، حيث إن الموازنة تقترح ضرائب إضافية على الأغنياء و الشركات، وتخصص 802 وأربعمائة مليار دولار؛ لصالح الإنفاق الدفاعى بما فى ذلك لتحديث منظومات قادرة على حمل رؤوس نووية.

تحدث الطفل العازف يحيى أحمد، عن نفسه، قائلا: بدأت العزف منذ سن الثالثة، متابعا: حلمي أطلع زي هاني شنودة.

قال اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، إنّ محور الفريق كمال عامر أيقوني في محافظة الجيزة، التي تعاني منذ فترة طويلة من مشكلة بين الشرق والغرب نظرا لوجود مانع صناعي وهو السكة الحديد، الذيي سبب مشكلة في المعابر من الشرق إلى الغرب والعكس، وهذه المعابر هي نفق الهرم وكوبري فيصل وكوبري العمرانية القديم وبعض المزلقانات مثل ناهيا.

عرضت القناة الأولى تقرير فيديو عن أهم الأخبار الرياضية، خلال الساعات الماضية وكان من ضمنها أن المدير الفنى لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، تحدث عن آخر الاستعداد لـ مباراة النادي الأهلي غدًا بالبطولة الأفريقية، وقال مواجهة الأهلي ليست سهلة ونستهدف الفوز.