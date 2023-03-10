محمد عبداللاه: الأزمة الاقتصادية الحالية مرحلة انتقالية ومصر مستهدفة.. فيديو

أكّد الدكتور محمد عبداللاه، رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، أنّ المواطن المصريّ بطبيعته يعشق وطنه ولا يقبل التفريط فيه بأي شكل من الأشكال.

أضاف “عبد اللاه” خلال حوار مع برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى أنّه يجب دخول شركاء مصريين في الاستثمار الأجنبي، مع ضرورة عودة هيبة الدولة في ضبط الأسواق والأسعار وتفعيل أدوات رقابية صارمة.

زيادة الأسعار

أشار رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، إلى أنّ زيادة الأسعار غير المبررة أصبحت فوق طاقة المواطن، ولابد من حسم هذا الأمر، لافتا إلى أنه ثمّة تفاوت كبير في سعر السلع وهو ما يستدعي ضرورة تشديد الرقابة.

بيّن محمد عبداللاه، أنّه هناك من يستغلون الأزمات لرفع الأسعار وتحقيق مكاسب شخصية، لافتا إلى أن الأزمة الاقتصادية الحالية مرحلة انتقالية لكن يجب على الجميع معرفة أنّ مصر مستهدفة.



