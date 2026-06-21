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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحذير للمواطنين بشان آخر موعد لتلقى طلبات التقنين بدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

أصدرت محافظة دمياط، بيانا اليوم، متضمنا تحذير وتنويه مهم جداً، للمواطنين بشان آخر موعد لتلقى طلبات التقنين في ١٨/ ٧/ ٢٠٢٦ طبقاً للقانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ ولائحته التنفيذية والخاص ببعض قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وجاء في البيان أنه وجب التحذير والتنويه لجميع المواطنين بجميع المراكز والمدن والأحياء والمتعدين على الأراضي أملاك الدولة الخاصة والذين لم يتقدموا بطلبات تقنين علي المنصة الوطنية لتقنين أوضاعهم حتى الآن على القانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥، المبادرة بسرعة التقدم بطلب التقنين حيث أن آخر موعد لتلقى طلبات التقنين يوم ١٨/ ٧/ ٢٠٢٦.

وأوضح البيان أنه حال عدم التقدم خلال الفترة المحددة سيتم تحرير المحاضر الجنائية للتعدى على الأراضي أملاك الدولة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠١٩ المعدل لقانون العقوبات وإسترداد الأرض بما عليها.

ونود الإحاطة بأنه يمكن التقدم من خلال الرابط التالي:
https://nplr.estrdad.gov.eg/
ومن خلال هذا الرابط يقوم المواطن بمتابعة كافة الإجراءات والمراحل لطلب التقنين بدءاً من التقديم 
وحتي تحرير العقد وكذا سداد كافة المستحقات المحددة طبقاً للقانون واللائحة التنفيذية.

دمياط محافظ دمياط المواطن وضع اليد على الاراضي

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