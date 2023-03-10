مفتى الجمهورية: ضحايا الزلازل من الشهداء

تحدث الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن فضل الشهداء وتصنيفهم،حسب الأحاديث النبوية.

أضاف علام، خلال لقائه مع برنامج “نظرة” المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن للشهيد فضل كبير لا يُقاربه فضل؛ فإن له الشفاعة في سبعين من أقاربه.

أنواع كثيرة من الشهادة

وأردف المفتي قائلًا: وهناك أنواع كثيرة من الشهادة جاء التنبيه عليها في عدد من الأحاديث النبوية تنطبق على من ماتوا في شدة؛ منها: ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطْعُونُ، وَالمَبْطُونُ، وَالغَرِقُ، وَصَاحِبُ الهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ".

وتابع مفتي الجمهورية:"ضحايا الزلازل شهداء لكونهم من أصحاب الهدم الوارد في الحديث".