أهلا رمضان.. توفير السلع بأسعار مناسبة لمواطني شمال سيناء.. صور

افتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، معرض " أهلا رمضان " بميدان المالح وسط مدينة العريش ،في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية والغذائية طوال شهر رمضان بأسعار مناسبة.

وأكد المحافظ، علي توفير السلع الأساسية ومستلزمات شهر رمضان الكريم وغيرها بأسعار مناسبة لجميع المواطنين، بالتعاون مع عدد من الشركات وتجار الجملة من داخل المحافظة.



٢٠الي ٣٠%:

وأضاف المحافظ ، أن معارض أهلا رمضان تأتي ، بالتعاون مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى، لعرض السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفَّضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تتراوح بين ٢٠٪ - ٣٠٪.

أشار المحافظ، الي أنه المعارض تستهدف توفير السلع بأسعار مناسبة وتحقيق توازن بالسوق المحلي وضبط الأسواق، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين ومواجهة الغلاء والقضاء على الاحتكار.

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