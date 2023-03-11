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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بسبب ترخيص العيادات| نيفين منصور: مشكلة الأطباء مع البيئة انتهت

طبيب
طبيب

أكدت الإعلامية نيفين منصور، أن هناك خبرًا سارًا لـ الأطباء، موضحًة أنه بعد استضافة الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والحديث عن مشكلات الأطباء وتحديدًا مشكلة تراخيص العيادات جاءت الاستجابة بعد مخاطبة مهران لوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.

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وأوضح أنه فى حالة ترخيص عيادة كان يلزم موافقة وزارة البيئة، وأن هناك أطباء وقع عليهم غرامات بعد تحرير محاضر، من جهاز شؤون البيئة و تصل الغرامة لـ مليون جنيه بسبب هذا الشرط.

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول وجديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن وزيرة البيئة، منحت مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاع الأطباء، ولكن بعد ذلك تم إلغاء الشرط لـ العيادات التى ليس بها غرف عمليات.

ولفتت إلى أن مشكلة الأطباء مع وزارة البيئة انتهت تمامًا بعد قرار مجلس إدارة شؤون البيئة بـ إلغاء مطالبة العيادات الطبية الخاصة من المنشآت الملزمة بعمل ملف بيئي قبل الترخيص.


 

الأطباء لجنة الصحة الصحة مجلس الشيوخ نيفين منصور ياسمين فؤاد

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