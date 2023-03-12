العليا للحج والعمرة: سفر جميع المعتمرين العالقين في مطار القاهرة بسبب الباركود

علق المهندس هشام أمين، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، على واقعة توقيف عدد المعتمرين بسبب عدم حصولهم على الباركود، قائلا إن الموقوفين ضربوا القانون عرض الحائط، وظنوا أنهم سيتحايلون على القانون، ولم يكن لديهم برنامج سوى تذكرة مدون عليها "العودة بعد شهرين"، وهذا غير منطقي لانه لا يوجد عمرة تستمر شهرين.

وأضاف "أمين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه جرى إيقاف سفرهم، وتوجه السمسار الخاص بهم لشركات السياحة، وبدأ في تنظيم برنامج لهم طبقا للقانون واستخرج باركود لهم.

وأشار، إلى أنه جرى سفر عدد المعتمرين الذين جرى إيقافهم، بعدما جرى إصدار لهم باركود، مناشدا المواطنين بعدم التوجه للمطار إلا بعد التأكد من الحصول على الباركود.

وأوضح، ان أزمة منع المعتمرين ستتكرر طالما هناك عدم التزام من السماسرة وغيرهم بإجراءات الدولة، مؤكدا أن شركات السياحة لا تبيع الباركود والزيارة الشخصية للسعودية تحتاج لتأكيد الحصول عليه.



