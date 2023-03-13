القصة الكاملة لمسعف وسائق بمطروح... أعادا 178 ألف جنيه عثرا عليها بجوار مصاب في حادث

الأمانة من أهم الصفات التي يجب أن يتصف بها كل شخص فهي من أعظم الصفات الخلقية التي وصف الله بها عباده المؤمنين فالمجتمع الذي تفشو فيه الأمانة مجتمع خير وبركة.



وفي مطروح اثبت مسعف وسائق سيارة إسعاف بمطروح أن هناك نماذج مشرفة تتصف بالأمانة والحفاظ على قسم المهنة كنموذج للأجيال القادمة.



فقد عثرا المسعف فريد محسن الفقي والسائق فتحي عبد العال بدر، على مبلغ ١٧٨,٦ ألف جنيه وجداه أثناء إسعافهم لسائق سيارة نصف نقل انقلبت به أمام قرية أطنوح على الطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية.

صدى البلد أجرت بثا مباشرا مع الدكتور مصطفى أشرف مديرمرفق إسعاف مطروح، والمسعف فريد محسن والسائق فتحي عبد العال للتعرف على ملابسات الحادث وكيف تعاملوا بعد العثور على المبلغ المالي.

يقول الدكتور مصطفى إنه البلاغ وصل للإسعاف مساء يوم الخميس بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق اسكندريه مطروح عند قرية اطنوح مضيفا أن طاقم الإسعاف بعد تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وجدوا مبلغا 178 ألف و600 جنيه

وأضاف مدير مرفق إسعاف مطروح أن المسعف والسائق فريد وفتحي سلموا المبلغ لنقطة شرطة المستشفى بعد توصيل المصاب للمستشفى وهذا يدل أن هؤلاء أبطال لاتصافهم بالمهنية مع الأمانة.

وأشار أن هناك حالات مماثلة في جميع محافظات مصر في المنيا ومن قبلها في سوهاج وهذا طبيعي من رجال الإسعاف لأنه جزء من واجبنا تحت قيادة رئيس الهيئة الدكتور عمرو رشيد الذي وعد بتكريمهم.

وقال إنه من حوالي شهرين تعرضت سيارة نقل أموال تابعة لأحد البنوك للانقلاب وكان في السيارة مبلغ كبير يتعدى 5 مليون وقد قام رجال الإسعاف بالتعامل مع المصاب مع تأمين المبلغ لحين وصول قوات الشرطة.

وأشار أن محافظة مطروح ثالث أكبر محافظات مصر تتميز باتساع المساحة فهناك 5 طرق رئيسية نغطيها طريق مطروح إسكندرية ومطروح وأدى النطرون ومحور الضبعة ومطروح السلوم ومطروح سيوة وتوجد 65 نقطة إسعاف و116 سيارة إسعاف مجهزة و17 عربية إمداد طبي.

وقال المسعف فريد محسن أننا تبلغنا بوجود حادث على الطريق الدولي فتوجهنا بسيارة الإسعاف ووصلنا لمكان الحادث بعد 4 دقائق من تلقى البلاغ.

وأشار أننا أمنا مجرى الهواء والتنفس للمصاب وتم وضعه على أكسجين وعمل الإسعافات الأولية المناسبة مشيرا أنه أثناء جمع متعلقاته الشخصية وجدنا مبلغ مالي على الأرض وداخل السيارة فقمنا بجمعهم بمساعدة أحد الأهالي وسلمنا المبلغ بمحضر رسمي وبعدها رجعنا إلى مكان التمركز.

وأوضح أن هناك العديد من المواقف المماثلة لكن اختلاف هذه الحادثة لان المصاب كان يستقل السيارة النقل بمفردة وعرفنا أنه تاجر مواد غذائية وكانت هذه الأموال أموال تجارته فعندما وجدناه عثرنا على المبلغ ملقى أسفل السيارة ولم يوجد أحد معه مضيفا أنه من الممكن أن نجد مبالغ في حوادث أخرى ولكن بكون أحد المصابين في الحادث إصابته طفيفة فيتم تسليمة أي مبالغ مالية.

وقال السائق فتحي عبد العال من محافظة مطروح أنه سعيد بما قام به هو والمسعف حتى نكون نموذج يحتذى به في الأجيال القادمة.

وأضاف أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قام في مكتبه بتكريمنا وقائد إسعاف مطروح الدكتور مصطفى وقاما بالإشادة بما قمنا به كما أشادا بنا أيضا رئيس هيئة مرفق الإسعاف وأهالي المصاب.

الدكتور مصطفى

السائق فتحى

المسعف فريد

محافظ مطروح خلال تكريم المسعف والسائق

https://fb.watch/je96VfgPp2/