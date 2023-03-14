نظمت الوحدة الفرعية لوحدة حماية الطفل بمجلس مدينة الشيخ زويد، محافظة شمال سيناء، بالتعاون مع جمعية الجورة لتنمية المجتمع بالشيخ زويد، بتنظيم احتفالية الاسرة المصرية بمدينة الشيخ زويد لتنظيم احتفالية الأسرة المصرية للأطفال بقرى جنوب الشيخ زويد، للتأكيد بأن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وذلك بحضور 161 طفلا يمثلون قرى مركز الشيخ زويد وعدد من الأمهات ومديرى الإدارات وفريق أصحاب البصيرة.

وأكد صالح محمد عبد الرحمن سكرتير عام مجلس مدينة الشيخ زويد ، على المجهودات التى تقوم بها جمعية الجورة فى رعاية الأطفال ذوى الهمم والتدخلات العاجلة فى القرى العائدة لمساعدة الأسر في توفير حياة كريمة لهم تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم هذه المبادرة.

وأكد الدكتور خالد زايد نائب المدير التنفيذى لجمعية الجورة، دعم الجمعية المتواصل للأطفال بمركز الشيخ زويد وقراها واكد على الدور الذى يقوم به مركز الأمل للخدمات النفسية والاجتماعية، حيث وصل عدد المستفيدين من الدعم الاجتماعى إلى أكثر من 800 أسرة و400 جلسة دعم نفسى بإجمالي اكثر من 600 ساعة و175 مستفيدا من ندوات الدعم النفسى التى يقدمها المركز واثنى على الدور الذى يقوم به مجلس مدينة الشيخ زويد فى تقديم الخدمات.

وأكد الدكتور عبد الكريم الشاعر رئيس فريق أصحاب البصيرة سعادته بتواجده مع فريق أصحاب البصيره بمدينة الشيخ زويد وقدم موهبتين منهم فى التقليد والشعر.

وفى نهاية الاحتفال تم توزيع عدد من الهدايا والوجبات على الأطفال، وتكريم عدد من الأمهات المثاليات وامهات الشهداء وبحضور مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل ومدير الوحدة العامة لوحدة تكافؤ الفرص بمحافظة شمال سيناء.

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