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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اركب فيات بـ 45 ألف جنيه

فيات اونو موديل 2000
فيات اونو موديل 2000

تعتبر السيارات المستعملة  من أكثر المركبات داخل السوق المصرى المحلى من حيث الانتشار ، حيث ضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ، فمنها الاقتصادية والمتوسطة وايضا الفارهة .

السيارة فيات اونو موديل 2000

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء ، يبحثون عن السيارات المستعملة ذات السعر المنخفض ، بعد أن أصبح شراء سيارة جديدة " زيرو " حلم بعد ارتفاع أسعارها .

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و انتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة ، والتى عرضت السيارة فيات اونو موديل 2000 ، والتى يعتمد عليها العديد من الشباب فى بدايات حياته لاقتصاديتها فى الوقود وسعرها المنخفض الى حد كبير .

السيارة فيات اونو موديل 2000

وأوضح بائع السيارة فى الإعلان على إحدى المنصات ، انها ذات فرش جلد، و المكيف، و نوافذ كهربائية امامية، و راديو كاسيت و مدخل USB و مدخل AUX ، قائلا " عربية بحالة جيدة جدا رخصة 3سنوات فرش جلد زجاج كهربا سنترلوك كاوتش جديد " .

السيارة فيات اونو موديل 2000

ومن المعروف ان السيارة فيات اونو موديل 2000، تستمد قوتها من خلال محرك 4 سلندر، سعة 1100 أو 1000 سي سي يوفر 45 حصانا، و 74 نيوتن/متر من عزم الدوران ، و ناقل حركة مانيوال مكون من 5 نقلات بتقنية الدفع الامامي للعجلات .

 

وتحتوي السيارة فيات اونو موديل 2000 على عجلات 13 بوصة، مع عدد 4 ابواب، إلى جانب السعة الخلفية الخاصة بالتخزين، بالاضافة إلى مرايات جانبية داخل هيكل بلاستيكي باللون الاسود، مع مساحات زجاج أمامية ثنائية، وخلفية احادية ، وتتسع السيارة فيات اونو من الداخل إلى 5 افراد للعائلة الصغيرة، مع اضاءة داخلية، وخاصية التحكم اليدوي في الزجاج .

السيارة فيات اونو موديل 2000

اما عن سعر السيارة فيات اونو موديل 2000 فى الاعلان ، فياتى بسعر 45 الف جنيه .

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