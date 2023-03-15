اركب فيات بـ 45 ألف جنيه

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصرى المحلى من حيث الانتشار ، حيث ضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ، فمنها الاقتصادية والمتوسطة وايضا الفارهة .

السيارة فيات اونو موديل 2000

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء ، يبحثون عن السيارات المستعملة ذات السعر المنخفض ، بعد أن أصبح شراء سيارة جديدة " زيرو " حلم بعد ارتفاع أسعارها .

و انتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة ، والتى عرضت السيارة فيات اونو موديل 2000 ، والتى يعتمد عليها العديد من الشباب فى بدايات حياته لاقتصاديتها فى الوقود وسعرها المنخفض الى حد كبير .

السيارة فيات اونو موديل 2000

وأوضح بائع السيارة فى الإعلان على إحدى المنصات ، انها ذات فرش جلد، و المكيف، و نوافذ كهربائية امامية، و راديو كاسيت و مدخل USB و مدخل AUX ، قائلا " عربية بحالة جيدة جدا رخصة 3سنوات فرش جلد زجاج كهربا سنترلوك كاوتش جديد " .

السيارة فيات اونو موديل 2000

ومن المعروف ان السيارة فيات اونو موديل 2000، تستمد قوتها من خلال محرك 4 سلندر، سعة 1100 أو 1000 سي سي يوفر 45 حصانا، و 74 نيوتن/متر من عزم الدوران ، و ناقل حركة مانيوال مكون من 5 نقلات بتقنية الدفع الامامي للعجلات .

وتحتوي السيارة فيات اونو موديل 2000 على عجلات 13 بوصة، مع عدد 4 ابواب، إلى جانب السعة الخلفية الخاصة بالتخزين، بالاضافة إلى مرايات جانبية داخل هيكل بلاستيكي باللون الاسود، مع مساحات زجاج أمامية ثنائية، وخلفية احادية ، وتتسع السيارة فيات اونو من الداخل إلى 5 افراد للعائلة الصغيرة، مع اضاءة داخلية، وخاصية التحكم اليدوي في الزجاج .

السيارة فيات اونو موديل 2000

اما عن سعر السيارة فيات اونو موديل 2000 فى الاعلان ، فياتى بسعر 45 الف جنيه .