ريال مدريد ضد ليفربول.. صلاح ورفاقه يحتاجون لمعجزة لقهر الميرنجي بـ«دوري الأبطال»

يستعد فريق ريال مدريد الإسباني، لاستقبال نظيره، ليفربول الإنجليزي، بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، مساء اليوم الأربعاء، في إياب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع ريال مدريد، بقيادة مدربه، لتأكيد تأهله إلى الدور ربع النهائي؛ عندما يواجه ليفربول، على ملعب سانتياجو برنابيو؛ بعدما فاز ذهابا في أنفيلد 5-2.

ويغيب عن ريال مدريد في مواجهة ليفربول، دافيد ألابا، بينما عاد كلا من: فيرلاند ميندي، وكريم بنزيما.

وفي المقابل، يدخل ليفربول المباراة، في مهمة شبه مستحيلة؛ حيث يتطلع إلى قلب المواجهة على ريال مدريد، في عقر داره، ووسط جماهيره؛ بعد الهزيمة بخماسية في الأنفيلد.

ويمر ليفربول بمستوى يقلق، فبعد أن فاز على مانشستر يونايتد بسباعية في الدوري الإنجليزي؛ تلقى “الريدز” هزيمة مفاجئة، أمام مضيفه بورنموث (0-1)، مساء السبت الماضي، في افتتاح الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشار إلى أن ريال مدريد، هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا؛ حيث فاز على ليفربول في النهائي 1-0 بالعاصمة الفرنسية باريس.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمباراة ليفربول، اليوم، كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - لوبيز.

الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - فاييخو - ناتشو - أودرويوزلا - فاسكيز - روديجر - ميندي.

الوسط: كروس - مورديتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - سيبايوس.

الهجوم: هازارد - بنزيما - أسينسيو - فينيسيوس - رودريجو - ماريانو - ألفارو رودريجيز.