دوري أبطال أوروبا.. شوط أول سلبي في مباراة ريال مدريد وليفربول

انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وليفربول، بالتعادل السلبي بين الفريقين في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتصدى تيبو كورتوا لتسديدة داروين نونيز من داخل منطقة الجزاء، بعدما تلقى تمريرة رائعة من محمد صلاح في الدقيقة السابعة.

وتصدى أليسون بيكر لتسديدة فينيسيوس جونيور من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 14، بعد تلقيه تمريرة رأسية من أنطونيو روديجر.

وفي الدقيقة 20، تصدى أليسون بيكر والعارضة لتسديدة كامافينجا من على حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 22، مرت تسديدة لوكا مودريتش الصاروخية من فوق عارضة مرمى ليفربول ببضع سنتيمترات.

وفي الدقيقة 33، تصدى تيبو كورتوا لتسديدة داروين نونيز الذي اخترق منطقة جزاء ريال مدريد من الجهة اليسرى.

تشكيل ليفربول

وضم تشكيل ليفربول كلا من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - جيمس ميلنر - كودي جاكبو

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - ديوجو جوتا

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كلا من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز

خط الوسط: إدواردو كامافينجا لوكا مودريتش - توني كروس

خط الهجوم: فيدي فالفيردي - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما

وكانت مباراة الذهاب على ملعب ليفربول قد انتهت بفوز ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدفين.