طريقة عمل كيكة الشوكولاته الباردة.. بأسهل الخطوات

كيكة الشوكولاتة الباردة من الحلويات الشهية واللذيذة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار.

لذا قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الباردة.



مقادير كيكه الشوكولاته الباردة



كيك شوكولاتة جاهز

١ كوب شوكولاتة دهن

١ حليب مركز محلى

١ علبة قشطة

٢٠٠ جم جبن كريمي

٨ بسكوت شوكولاتة مطحون

٢ ملعقة صغيرة جيلاتين

بسكوت شوكولاتة محشي كريمة للجوانب والوجه

كريمة مخفوقة للوجه



طريقة تحضير كيكه الشوكولاته الباردة



في العجان نخفق الجبنة الكريمي قليلا ثم نضيف شوكولاتة الدهن و الحليب المكثف المحلى و نخفق جيدا ثم نضيف القشطة مع استمرار الخفق

نضيف إليها البسكويت المطحون و نقلب

نذوب الجيلاتين في ملعقة كبيرة ماء باردة حتى يتماسك ثم نرفعه على النار حتى يصبح شفافا

نضيفه إلى الخليط في العجان ونخلط جيدا

* في صينية تشيز كيك نضع نصف قالب الكيك الجاهزة تقريبا ٢سم و نصب عليها الخليط

ندخل القالب الى الثلاجة حتى تجمد ويتماسك

نزيين الوجه بالكريمة المخفوقة والبسكويت

ويقدم بارد بالهنا والشفا