عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كيكة الشوكولاته الباردة.. بأسهل الخطوات

كيكه الشوكولاته الباردة
كيكه الشوكولاته الباردة

كيكة الشوكولاتة الباردة من الحلويات الشهية واللذيذة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار.

لذا قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الباردة. 
 

txt

طريقة عمل بسكوت مالح بالزعتر.. مذاق لا يقاوم

txt

طريقة عمل كفتة بصوص الكريمة والليمون|بأسهل الخطوات

مقادير كيكه الشوكولاته الباردة 
 

كيك شوكولاتة جاهز
١ كوب شوكولاتة دهن
١ حليب مركز محلى
١ علبة قشطة
٢٠٠ جم جبن كريمي
٨  بسكوت شوكولاتة مطحون
٢ ملعقة صغيرة جيلاتين
بسكوت شوكولاتة محشي كريمة للجوانب والوجه 
كريمة مخفوقة للوجه


طريقة تحضير كيكه الشوكولاته الباردة 

في العجان نخفق الجبنة الكريمي قليلا ثم نضيف شوكولاتة الدهن و الحليب المكثف المحلى و نخفق جيدا ثم نضيف القشطة مع استمرار الخفق
نضيف إليها البسكويت المطحون و نقلب
نذوب الجيلاتين في ملعقة كبيرة ماء باردة حتى يتماسك ثم نرفعه على النار حتى يصبح شفافا
نضيفه إلى الخليط في العجان ونخلط جيدا
* في صينية تشيز كيك نضع نصف قالب الكيك الجاهزة تقريبا ٢سم و نصب عليها الخليط
ندخل القالب الى الثلاجة حتى تجمد ويتماسك
نزيين الوجه بالكريمة المخفوقة والبسكويت 
ويقدم بارد بالهنا والشفا

كيكه الشوكولاته الباردة طريقة عمل كيكه الشوكولاته الباردة مقادير كيكه الشوكولاته الباردة طريقة تحضير كيكه الشوكولاته الباردة الشيف غادة التلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بند في عقد كولر يعطي للأهلي حق فسخ العقد..والخطيب يرفض نجم الزمالك

إحياء مشروع قديم.. الحكومة الإيطالية تصدر مرسوما بشأن السفن القادمة من قناة السويس

فيديو يظهر لأول مرة.. حسن شاكوش ينفعل بشدة في حفل زفافه على المعازيم

ترتيب مجموعة الزمالك.. الترجي يتأهل رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

يحمل شنطة حريمي.. ظهور صادم لـ نجل راغب علامة والجمهور يسخر من اطلالته

بعد ارتباطه بتدريب الزمالك.. موسيماني يلمح إلى وجهته المقبلة

فيفا يوجه صدمة مدوية لـ موسيماني مع أهلي جدة.. تفاصيل

أول تعليق من شوبير على هدف كهربا للأهلي في مرمى القطن الكاميروني

موضوعات متعلقة

في يومه العالمي.. نصائح ضرورية لتحسين جودة النوم

4 أبراج هي الأكثر هدوءًا عندما يكون المدير غاضبًا

في يومه العالمي| النوم أقل من 7 ساعات “قاتل صامت”.. واحذر من هذه الرياضات قبله

طريقة عمل بسكوت مالح بالزعتر.. مذاق لا يقاوم

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بسبب بطانة الفستان| شاهد

نشرة المرأة والصحة| عصير رمضاني يسبب مرضا خطيرا..تحذير من وضع الثوم في برطمان بالزيت

نشرة المرأة والصحة| هاني الناظر يقدم نصائح ضرورية قبل رمضان..هذه الأطعمة يجب تجنبها في رمضان

بالأحمر الناري.. ياسمين عز تثير الجدل بهذه الإطلالة

ترشيحاتنا

كتف في كتف| الرئيس : فرق كبير بين الإيد اللي بتطبطب واللي بتدمر

حكم يلغي هدفًا بعد الرجوع لـ الموبايل في مباراة النصر والسويس

للأسر بشهر رمضان.. مؤسسة أبو العينين: نجهز آلاف الكراتين لمبادرة كتف في كتف

احسب هتقبض كام.. جدول صرف معاشات أبريل بالمواعيد والزيادات الجديدة

مواصفات فاخرة.. 5 سيارات كوبيه وسيدان في السعودية| صور

السيسي يشهد فيلما تسجيليا حول قصص نجاح متطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيكة الشوكولاته الباردة.. بأسهل الخطوات

بدون بيض .. طريقة عمل الكريب

مرض خطير يصيب النساء بسبب التعرض للإجهاض

مسلسلات رمضان 2023.. الكبير أوي 7| قنوات العرض ومفاجآت العمل وحقيقة وجود دنيا سمير غانم

فيديو

تغيير مواعيد امتحانات الثانوية العامة.. اعرف الحقيقة

جفاف وفيضانات تضرب العالم| ماذا يحدث؟

أعلى شهادة في البنوك.. تفاصيل سعر الفائدة ومدتها

فيديو يظهر لأول مرة.. حسن شاكوش ينفعل بشدة في حفل زفافه على المعازيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ