بسبب انهيار مخزن تبريد البطاطس.. مصرع 8 أشخاص في الهند.. تفاصيل

لقى 8 أشخاص حتفهم، ودفن أكثر من 20 عاملا تحت شحنة ضخمة من البطاطس، بعدما انهار سطح مخزن تبريد في "سامبال" الهندية، صباح الخميس.

وتم انتشال جثتين بينما تستمر عملية البحث عن أحياء آخرين، ووفقا لصحيفة "تايمز أوف انديا" ، تمكنت قوات الإنقاذ من إنقاذ 12 عاملا حتى الآن.

وقال مانيش بانسال، قاضي منطقة سامبال: "بعضهم في حالة حرجة، ويُعتقد أن 12 شخصا على الأقل ما زالوا محاصرين.

البطاطس تقتل 8 أشخاص في الهند

وبحسب السكان المحليين، فقد وقع الحادث بعد أن تم تحميل رف كان يتم تخزين البطاطس فيه بشكل زائد مما أدى إلى انهيار سقف المنشأة.

وسرعان ما بدأ غاز الأمونيا في التسرب حيث تضررت أنابيب الفريزر مما أعاق عمليات الإنقاذ، وقال نائب المفتش العام، مراد أباد ، شالاب ماثور: “الحادث وقع في منطقة إسلامناجار في بلدة شاندوسي في منطقة سامبال حيث تم تشييد مبنى جديد”.

وهناك ما لا يقل عن ثماني آلات لرفع التربة تعمل حاليًا على إزالة الأنقاض لتسهيل عمليات الإنقاذ.

ويوجد في مكان الحادث فريق من أفراد NDRF،" فيما تدخل أقارب المحاصرين بالداخل وحاولوا دخول المكتب الإداري للمخزن البارد، وبدأ آخرون في إزالة الأنقاض بأيديهم بحثًا عن أفراد عائلاتهم.