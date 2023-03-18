بإطلالة ناعمة.. المطربة وعد تتألق بهذا اللوك على إنستجرام

شاركت المطربة وعد السعودية، متابيعها صور لجلسة تصوير خضعت لها، وقامت بمشاركتها مع متابعيها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

تفاصيل إطلالة المطربة وعد السعودية

وظهرت المطربة وعد، ببلوزة باللون البينك وباكمام طويلةوبنطال واسع لنفس اللون، وأختارت حزام باللون الاسود قامت بإرتدائه على البلوزة، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وجذابة.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت المطربة وعد على ترك خصلات شعرها البنية اللامعة منسدلا على ظهرها واكتافها مع رفع خصلات شعرها الأمامية إلى الوراء، وذلك بتسريحة انسيابية وناعمة.

المطربة وعد

ووضعت وعد، بعض اللمسات الناعمة من الماكياج؛ واختارت أحمر شفاه باللون الكشميري، مع الماسكارا والكحل الأسود والآي لاينر والآي شادو بألوان ترابية تتناسب مع لون بشرتها.

المطربة وعد

واختارت وعد بعض الإكسسوارات المميزة واللافتة، وقامت بارتداء خواتم وقرطين باللون الفضي، وهو تناسب مع تفاصيل إطلالتها.