عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة ناعمة.. المطربة وعد تتألق بهذا اللوك على إنستجرام

المطربة وعد السعودية
المطربة وعد السعودية

شاركت المطربة وعد السعودية، متابيعها صور لجلسة تصوير خضعت لها، وقامت بمشاركتها مع متابعيها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

تفاصيل إطلالة المطربة وعد السعودية

 

وظهرت المطربة وعد، ببلوزة باللون البينك وباكمام طويلةوبنطال واسع لنفس اللون، وأختارت حزام باللون الاسود قامت بإرتدائه على البلوزة، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وجذابة.
 

بفستان أخضر لامع.. كارول سماحة بإطلالة تعكس شخصيتها من حفلها بالكويت

مرصع بكريستالات.. أحلام تجري تعديلا لإطلالتها بالحلقة الأخيرة من برنامج سعودي أيدول

 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت المطربة وعد على ترك خصلات شعرها البنية اللامعة منسدلا على ظهرها واكتافها مع رفع خصلات شعرها الأمامية إلى الوراء، وذلك بتسريحة انسيابية وناعمة.

 

المطربة وعد

 

ووضعت وعد، بعض اللمسات الناعمة من الماكياج؛ واختارت أحمر شفاه باللون الكشميري، مع الماسكارا والكحل الأسود والآي لاينر والآي شادو بألوان ترابية تتناسب مع لون بشرتها.

 

المطربة وعد

 

واختارت وعد بعض الإكسسوارات المميزة واللافتة، وقامت بارتداء خواتم وقرطين  باللون الفضي، وهو تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

وعد المطربة وعد المطربة وعد السعودية إطلالة المطربة وعد السعودية تفاصيل إطلالة المطربة وعد السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل | رحيل فيريرا وهذا الأقرب لتولي القيادة

هجمة شتوية | الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ 24 ساعة المقبلة

قرار عاجل من الزمالك عقب الخروج الإفريقي وتسريب عقود اللاعبين

رجل الأوقات الصعبة.. من المرشح الأبرز لتدريب الزمالك خلفا لفيريرا؟

ترتيب مجموعة الزمالك.. الترجي يتأهل رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

بعد السقوط الإفريقي.. جهاز فني مصري لقيادة الزمالك بعد رحيل فيريرا

أول تعليق من الغندور عقب خروج الزمالك من دوري أبطال أفريقيا

صن داونز يكشف حقيقة إعفاء خالد علي من منصبه بسبب الأهلي

موضوعات متعلقة

بآلاف الجنيهات.. سعر صادم لجاكيت محمد حماقي من حفله بالعاصمة الإدارية

تتخطى 20 مليون جنيه.. ساعة عمرو دياب بحفل هاني شنودة تثير الجدل

لسة مع بعض.. صور أثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب

بعد سخريتها من ياسمين عز.. إطلالات أثارت الجدل لـ جويل مردينيان.. شاهد

ترشيحاتنا

عايزين نشوف الزمالك بيكسب.. محمد بركات يعلق على الخروج من إفريقيا

4 سور في القرآن تغفر ما بين الجمعة والأخرى.. تعرف عليها

ترامب ينشر أول مقطع فيديو بعد عودته للسوشيال ميديا | شاهد

اكتشف إن مراته تبقى أخته.. صدمة رجل بعد 6 سنوات زواج

يضم عارضين من مصر واليمن.. تفاصيل معرض الحرف اليدوية والتراثية بالجيزة

تعليق ساخر من ميدفيديف على مذكرة اعتقال بوتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ناعمة.. المطربة وعد تتألق بهذا اللوك على إنستجرام

بفستان فوشيا.. بلقيس فتحي تبرز انوثتها في آخر جلسة تصوير

مهرجان غريب للاحتفال بـ رجل هولندي "مجمد" منذ 34 عامًا.. شاهد

حكم دولي مفاجأة.. تعرف على ضحايا برنامج رامز جلال من لاعبي نادي الزمالك

فيديو

رامز نيفر.. القائمة الكاملة لضحايا لـ رامز جلال.. وحقيقة ظهور شيرين/فيديو جراف

هل يتأهل الأهلي والزمالك لدور الثمانية ؟ | سيناريوهات متوقعة

بمشاركة مؤسسة أبو العينين.. رسائل الرئيس السيسي باحتفالية مبادرة كتف في كتف

كتف في كتف.. مؤسسة أبو العينين تشارك بمبادرة أكبر عمل خيري بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ