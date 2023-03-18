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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة لافتة.. جويل مردينيان تخطف الانظار على إنستجرام

جويل مردينيان
جويل مردينيان

ظهرت الإعلامية وخبيرة التجميل جويل مردينيان بصور جديدة مع أصدقائها ، وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر خاصية الأستوري على حسابها الرسمي عبر "إنستجرام"، وظهرت جويل مردينيان بإطلالة جذابة وناعمة تبرز أنوثتها.

 

تفاصيل إطلالة جويل مردينيان

 

وظهرت جويل مردينيان وهي ترتدي بنطال باللون الابيض من الجبردين وبخيوط على امل البنطال باللون الأسود، واختارت عليه توب كت باللون الاسود، وأختارت حذاء باللون الفضي اللامع، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها. 

 

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وقامت جويل مردينيان، بترك خصلات شعرها الذهبية منسدلة بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما يتناسب مع إطلالتها.

 

جويل مردينيان

 

واختارت جويل مردينيان بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بوضع أحمر شفاه باللون الكشميري، مع الماسكارا والآي لاينر والآي شادو بألوان ترابية وكحل باللون الأبيض.



وأكملت جويل مردينيان إطلالتها بإرتداء بعض الإكسسوارات، حيث اختارت قرطين وخواتم وقلادة واساور باللون الذهبي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

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