الحرمل.. عشبة سحرية تدر الحليب وتطرد الدودة الشريطية ومهدئة للأعصاب

يعود استعمال الحرمل إلى العهد الإغريقي، حيث تم استعمال مسحوق بذور الحرمل في علاج الديدان الشريطية، حيث أثبتت الدراسات لاحقاً أن التراكيب التي تحويها بذور هذا النبات قاتلة للكائنات الحية الدقيقة، ومن ضمنها الديدان الشريطية، ولا تزال البذور تستعمل في مجال الطب الشعبي، كما تستعمل في زيادة معدلات إدرار الحليب لدى النساء المرضعات، وكمنشط عند الرجال.

ضغط الدم:

يحتوي الحرمل على العديد من المركبات والعناصر الغذائية التي تجعل له العديد من الفوائد الصحية، منها: يُساعد الحرمل في علاج ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، إذ وجد أن له تأثير إيجابي في المساهمة في علاج سرعة خفقان القلب، وفي خفض ضغط الدم المرتفع.

كما أنه يستخدم كمنشط لدى الرجال ..حيث يحمل الحرمل لديه خصائص مهدئة، فهو يخفف من القلق والتوتر مما يساعد ذلك في تحسين الأداء.

وقال الدكتور فتوح شعيب دكتوراه في النباتات والأعشاب الطبية، إن من فوائد الحرمل أنه يعزز صحة الجهاز العصبي، حيث يُستخدم الحرمل لعلاج بعض اضطرابات الجهاز العصبي، كما أن هناك بعض فوائد الحرمل الصحية للسيدات منها :



المساهمة في علاج بعض اضطراب الحيض، وتنظيم الدورة الشهرية، وتخفيف بعض آلامها، مثل: الألم، والعصبية، وتعزيز إفراز الحليب لدى الأمهات المرضعات، علاوة على علاج بعض الأمراض النسائية التي تصيب الجهاز التناسلي، وحالات العقم المستعصية.

ومن فوائد الحرمل للحمل:

ينشط الرحم وعملية التبويض، ويعالج اضطرابات الدورة الشهرية وينظمها ، كما يحسن القدرة على الإنجاب ، كما يساعد الحرمل على إدرار الحليب خلال فترة الرّضاعة، وتسكين الآلام الشائعة مثل آلام الأسنان، وآلام الصّداع النّصفي، وآلام عرق النسا، وعلاج مشاكل الجهاز الهضمي وتحسين عملية الهضم، والتّخلص من العدوى الطّفيلية.



علاج أمراض الأطفال:

وفي بعض المناطق نجد أن الحرمل يضاف إلى الخلطات التي توصف لعلاج أمراض الأطفال، حيث تلاحظ بأن الطفل قد هدأ مباشرة بعد استعمال التركيبة، وتمكنه من النوم وتحسنت حالته.

فهي عشبة ذات آثار منومة ومهدئة للأعصاب، وخافضة للحرارة ومضادة للألم والسعال، ومضادة للإسهال خصوصا عند الأطفال.

كما تستخدم في علاج الأمراض الجلدية، كالتقرحات الجلدية وآثار الحريق، فهي تساعد في التئام الجلد، وأيضاً تنفع في علاج تساقط الشعر ومختلف أنواع الأكزيما وغير ذلك من الأمراض، واستخدم على نطاق واسع كمضاد للالتهابات الفطرية واستخدم كعلاج مضاد للجراثيم.

بذور الحرمل:



بذور الحرمل مفيدة في تخليص الجسم من الديدان الشريطية، إذ تحتوي البذور على الهيرمالين ، الذي له قدرة على طرد الديدان لذا فإن بذور الحرمل المجففة أو مستخلصاتها المختلفة كعلاج ضد عدوى الدودة الشريطية.

كما أن بذور الحرمل دخلت في صناعة المبيدات الحشرية كمضاد للفطريات التي تُصيب النباتات... حيث إن السبب وراء قدرة بذور الحرمل على مقاومة الجراثيم هي احتوائها على القلويدات المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات.

وتساعد بذور الحرمل كذلك في التقليل من مستويات السكر والدهون في الدم لدى مرضى السكري.

ولتحقيق الفائدة من الحرمل كمشروب يتم تحضير المشروب بغلي كمية من الماء، ثم إضافة القليل من الحرمل إليها وتركها جانبًا بعيدًا عن النار لمدة 10 دقائق، ثم تصفيتها وشربها.

ويُفضل استخدام الحرمل الحاف بمضغه جيدًا، ثم بلعه.

كما يتم الحصول على زيت الحرمل من العطار، ويمكن استخدامه على الجلد، أو بإضافته لبعض المشروبات.



