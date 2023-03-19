سعر عيار 21 اليوم في محلات الصاغة 19-3-2023

استقر أشهر أعيرة الذهب في مصر عند 2060 جنيها للبيع و 2100 جنيها للشراء وذلك بالنسبة لسعر الجرام الواحد من عيار 21 الأكثر تداولا في محلات الصاغة بمستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 19-3-2023.

بحسب ما أعلنه موقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في تحديد سعر المشغولات الذهبية فقد استقرسعر الذهب في بداية تعامالت اليوم الأحد الموافق 19-3-2023، علي مستوى محلات الصاغة المختلفة بمعظم الأعيرة الذهبية.

عيار 18



وسجل سعر عيار 18 نحو 1766 جنيها للبيع و 1800 جنيها للشراء

سعر عيار 14



بينما وصل سعر عيار 14 الأدني فئة إلي 1373 جنيها للبيع و 1400 جنيها للشراء

عيار 24



وأظهر سعر أغلى أعيرة الذهب استقرارا وهو عيار 24 مسجلا 2354 جنيها للبيع و 2400 جنيها للشراء

سعر كيلو الذهب



وسجل سعر كيلو الذهب نحو 2.354 مليون جنيه للبيع و 2.4 مليون جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب



ووصل سعر أوقية الذهب إلي 73.218 ألف جنيه للبيع و 74.64 ألف جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب



وصل سعر الجنيه الذهب إلي 16.48 ألف جنيه للبيع و 16.8 ألف جنيه للشراء

الترويج للقطاع



وبحثت شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات، مباحثات جمهورية أوزبكستان لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالاستثمار فى قطاع الذهب.

وشارك باجتماع مجلس الأعمال المصري الأوزبكي، ثم أعقبها عقد اجتماعات ثنائية مع الرئيس جمهورية أوز بكستان شوكت ميرضائييف ومن معه من ممثلين عن وزراء المجموعة الاقتصادية ببلاده، تم استعراض خلاله الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين، والعمل على استغلال المقومات الاقتصادية لديهم في إقامة استثمارات مشتركة تحقق النهضة الاقتصادية لهم، وتوفير فرص عمل، وذلك يأتي في إطار توجيهات الرئاسية بضرورة دفع العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي المشترك نحو آفاق رحبة.

ويبدي الرئيس الأوزباكستاني اهتمامًا؛ لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين قائمًا على صناعة وتجارة الذهب التي أصبحت حاليا محط جذب الاستثمار العالمي وتقديم كافة التسهيلات للشركات المصرية الراغبة للاستثمار ببلاده، حيث تعد بلاده من أكبر منتجي خام الذهب حول العالم بمتلكها نحو 63 منجما، لتحتل المرتبة السابعة كأكبر منتج للذهب حول العالم في عام 2020، ولكن لا تزال تبحث عن استقدام استثمارات لزيادة القيمة المضافة لخام الذهب، داعيا ممثلي شعبه تصنيع المشغولات الذهبية إلى زيارة اوز باكستان؛ وزيارة المناجم و الاطلاع على الفرص المتاحة بالقطاع.



احتياطي الذهب



انخفض احتياطي مصر من الذهب ضمن مكونات الاحتياطي بمقدار 401 مليون دولار على أساس شهري، مسجلا 7.372 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي.

وكان إجمالي الاحتياطي النقدي المصري من الذهب سجل 7.8 مليار دولار مطلع العام الجاري.



أسباب ارتفاع أسعار الذهب

وأرجع هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أسباب ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، موضحا أن الفترة السابقة شهدت ارتفاعات في أسعار الذهب بسبب الظروف الاقتصادية خاصة أزمة البنوك الأمريكية .

ذكر في تصريحات له اليوم، أن هناك ارتفاعات في أسعار الذهب العالمية بسعر الأوقية أثرت على أسعار الذهب المحلي"، موضحا: "لدينا متغيرات هذا الشهر من الممكن أن تحدث والتي من الممكن أن تؤثر على أسعار الذهب".

واعتبر أن "الذهب مصدر للاستثمار طويل المدى وآمن ويحتفظ بالقيمة الخاصة به، ولو معاك فلوس وسيولة الذهب آمن من النقد الذي من الممكن أن يتعرض لانخفاضات"، معقبا: "قرار الشراء أفضل لأنه استثمار طويل المدى، والوقت الحالي مناسب لشراء الذهب لأنه متوقع ارتفاع سعره المحلي".

