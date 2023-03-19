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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الأقصر يواصل عقد لقاءاته الجماهيرية مع المواطنين لبحث مطالبهم

رئيس مدينة الأقصر
رئيس مدينة الأقصر يواصل عقد لقاءاته الجماهيريه مع المواطنين

 

واصل اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، فعاليات لقاء "اليوم المفتوح" الذي يعقده أسبوعيا للمواطنين والمقرر يوم الأحد من كل إسبوع في تمام الساعة الـ (١٠) صباحاً ، بمقر ديوان عام مجلس مدينة الأقصر، وذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، لرؤساء المراكز والمدن بعقد لقاء أسبوعي للمواطنين كل في مركزه ومدينته، لبحث شكاوى المواطنين وتوفير الحلول والبدائل المناسبة، في إطار القانون والمتاح من الإمكانيات، لسرعة اتخاذ الحلول والاتفاق على خطوات وإجراءات التنفيذ وإنتهاج سياسة الباب المفتوح لكسر أية حواجز بين المسؤول والمواطن. 

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وقام رئيس مدينة الأقصر، خلال اللقاء، اليوم، باستقبال حوالى (٨) شكاوى ووجه بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكاوى والطلبات المقدمة، والتي منها ما يتعلق بطلبات رخص مباني وإشغالات طريق وغيرها، وذلك من أجل الإستجابة السريعة لمطالب المواطنين وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقوانين.


حيث استجاب "رئيس المدينة" لعدد من شكاوى وطلبات المواطنين، وتوجيه الجهات المختصة لدراسة عدد من الطلبات الأخرى، بصورة عاجلة والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.

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