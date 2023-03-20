انهيار العملة الأمريكية.. الدولار يتراجع بشدة أمام الروبل الروسي |أعرف وصل كام

انخفض سعر صرف الدولار، مقابل الروبل الروسي في بداية تعاملات اليوم الأثنين في بورصة موسكو، حيث سجل الدولار الأمريكي 76.95 روبل بانخفاض 11.5.‏

وعلى الجانب الآخر، ‏انخفضت عملة الاتحاد الأوروبي "اليورو" أيضا بمقدار 38.75، لتصل إلى 81.61 روبل.‏

‏وفي المقابل ارتفع اليوان الصيني بمقدار 0.9، ليصل إلى 11.119 روبل.‏

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، أن الدول الغربية تواجه كل ما توقعته أن يحدث لروسيا من انكماش الاقتصاد ونقص البضائع وانهيار أسواق الخدمات.

وقال بوتين - خلال كلمته في اجتماع الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال، إن قادة الأعمال الروس استطاعوا أن يحولوا النظام اللوجستي وقاموا بفتح اتجاهات جديدة للتعاون مع الشركاء النزيهين، لافتا إلى أن روسيا ستواصل تعزيز ذلك التعاون.

وأضاف أن الطلب الداخلي بدأ في التطور والنمو المستمر فقد تطور سوق العمل وازدادت الرواتب وتقلص التضخم وسيستمر في الانخفاض بنهاية العام الجاري إلى أقل من 4%، منوها أنه يظل أقل بكثير من دول الاتحاد الأوروبي الذين يحاولون إقناع أنفسهم أن اقتصادهم في حالة جيدة، خاصة وأن تلك الدول لن تتمكن من الإنتاج المطلوب دون الأسمدة المصدرة من روسيا.