سماح أنور توجه رسالة لـ أنغام : أنت ست عظيمة

اشادت الفنانة سماح أنور بالكلمة التي القتها الفنانة أنغام خلال حفل صوت مصر ، والدي كام بمثابة تكريمهما في المملكة العربية السعودية .

وقالت سماح أنور عن كلمات أنغام الاي تخص فضل بلدها مصر في مشوارها الفني : أنغام العظيم … عظيم في كل حاجة و انتي أصلا … ست عظيمة باحبك… و باحترمك و حسيت بفخر عزيز و غالي باشكرك جدااااا عليه .

منشور سماح أنور

وكانت قد وجهت الفنانة أنغام، الشكر والتقدير لبلدها مصر، ونسبت نجاحها خلال مشوارها الفني لها، ذلك خلال حفل صوت مصر بالرياض.

وقالت: “بشكر بلدي مصر السبب في وجودي على المسرح اليوم، مصر ليها الفضل الكبير في تعليمي الموسيقي، وليها الفضل في ثقافتي وبدايتي ونجاحي، وأشارت أن الإذاعة والتلفزيون المصري ليهم فضل كبير في ظهورها”.

وافتتحت المطربة أنغام حفلها في حفل ليلة صوت مصر بأغنية في الركن البعيد الهادي، وهي أغنية ضمن الألبوم الأول الذي طرحته أنغام عام 1988.

كما غنت أنغام خلال الحفل أغنية إلا أنا، وظهرت على الخلفية صورة والدها الموسيقار محمد علي سليمان، إلى جانب غنائها ما تروحش بعيد.

الحفل بعنوان بعنوان ليلة صوت مصر في المملكة العربية السعودية، من تنظيم الهيئة العامة للترفيه برعاية المستشار تركي آل الشيخ، ضمن فعاليات بوليفارد رياض سيتي، على مسرح أبو بكر سالم.