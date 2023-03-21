طريقة عمل البقلاوة بشكل مبسط ومذاق لا يقاوم

يقدم الشيف احمد سعيد طريقة عمل البقلاوة بمذاق لا يقاوم وشكل مبسط ومشهي.

المقادير لعمل البقلاوة



للبقلاوة :

- ٢٠ رقاقة عجينة البقلاوة أو الجلاش (رقائق الفيلو).

- كوب سمن أو زبدة مذاب.

- ٢ كوب ( فول سوداني او فستق حلبي ) مطحون.

للشربات ( القِطر ) :

- ٢ كوب سكر.

- كوب ماء.

- ملعقة كبيرة عصير ليمون.

الكمية : حسب الحاجة.

الطريقة لعمل البقلاوة



▪في وعاء على النار يوضع السكر والماء ، ونحرك قليلاً حتى يغلي المزيج .

▪عندما يغلي نخفف النار، ونضيف عصير الليمون مع التحريك، ويُترك لمدة 10 دقائق حتى يثقل قوامه قليلاً .

البقلاوة



▪تُدهن صينية فرن بالسمن او الزبدة باستخدام فرشاة .

▪تُبطن الصينية بـ 6 طبقات من رقاقات عجينة البقلاوة مع دهنها باستمرار بالسمن واحدة تلو الأخرى.

▪يُوزع الفول أو الفستق على سطح رقائق العجينة .

▪تُطوى أطراف العجينة الممتدة خارج الصينية الى الداخل فى صينية دائرية ، او تُفرد بالطول فى صينية مستطيلة ، ونوزع السمن على الأطراف المطوية ، ثم تُغطى بطبقة من رقائق العجين و تُدهن بالسمن ، ونفعل ذات الشيء مع بقية رقائق العجين .

▪تُقطع سطح العجينة بالسكين وبخطوط طولية مربعة أو مثلثة الشكل ، ويُدهن سطح الصينية بالسمن .

▪توضع في فرن ساخن مُسبقاً لمدة من 35 - 45 دقيقة ، على درجة حرارة 160° ، حتى تأخذ لوناً ذهبياً جميلاً .

▪يُوزع عليها الشربات البارد ، وتُترك حتى تبرد ، ثم تُقدم .