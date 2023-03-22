حدث ليلا.. زلزال بقوة 4 درجات يضرب مدينة أسوان.. توقف مطار حلب عن الخدمة بعد غارة إسرائيلية.. نجوم الرياضة يشعلون حفل زفاف إمام عاشور

نشر “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة على مدار مساء الساعات القليلة الماضية، نسردها لكم في موجز إخباري بعنوان حدث ليلا عبر السطور القادمة .

زلزال بقوة 4 درجات يضرب مدينة أسوان.. لا خوف منه

سكب عليه مادة سريعة الاشتعال|بريطانيا تعتقل مهاجمًا أحرق رجلاً أثناء خروجه من المسجد

وفاة 5 أشخاص بسبب مرض ماربورج في دولة إفريقية

على رأسهم مؤمن زكريا.. نجوم الرياضة يشعلون حفل زفاف إمام عاشور

بيراميدز يُقدم عرضًا مغريًا لنجم الزمالك .. تفاصيل

جاي الأهلي خلاص.. أمح الدولي يداعب إمام عاشور في حفل زفافه| فيديو

سيناريوهات مختلفة.. رد مفاجئ من ميتلاند الدنماركي على انضمام إمام عاشور للأهلي

قرار مفاجئ من إدارة الزمالك ضد اللاعبين .. تفاصيل

هيتوقف| محامي كهربا يُفجر مفاجأة جديدة بشأن غرامة الزمالك

بوصفها الرئيس الحالي للأمكاو.. وزير الري: مصر تسعى لتمكين الشباب الأفارقة

سوريا.. توقف مطار حلب عن الخدمة بعد غارة إسرائيلية