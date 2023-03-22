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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. الإفراج عن 338 مسجونا في رأس الخيمة بمناسبة شهر رمضان

الإمارات
الإمارات

أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأربعاء، الإفراج عن 338 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في إمارة رأس الخيمة، ممن صدرت بحقهم أحكام مختلفة من محاك الإمارة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء ذلك بعد أمر الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن السجناء، كما تكفل بسداد كافة الالتزامات المالية المترتبة على المفرج عنهم جراء تلك الأحكام.

ويأتي هذا حرصاً على التخفيف من معاناة أسر المعتقلين، ولم الشمل مع عائلاتهم وذويهم، ومنح المفرج عنهم فرصة للعودة إلى الحياة الطبيعية في هذه الأيام الفضيلة والمباركة.

كما وجه الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن المشمولين بالعفو من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، قبل بداية الشهر المبارك، وذلك بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

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وقال المستشار حسن سعيد محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة، إن الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمر بالعفو عن بعض المحكوم عليهم يأتي في إطار حرصه على منح المشمولين بالعفو الفرصة لمعاودة الاندماج في نسيج المجتمع، ولإدخال السرور والبهجة إلى قلوب أسر وعائلات المفرج عنهم وذويهم في هذا الشهر الفضيل.

وتوجه النائب العام بالشكر إلى الشيخ سعود بن صقر القاسمي، على الإفراج عن السجناء بمناسبة شهر رمضان المبارك، كما توجه بالشكر إلى ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، على متابعته الدائمة والمستمرة والتي يوليها للنيابة العامة والقضاء في رأس الخيمة.

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