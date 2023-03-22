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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توقف برنامج "كلمة أخيرة" خلال شهر رمضان والعودة في حلقات عيد الفطر

لميس الحديدي
لميس الحديدي

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي توقف برنامج كلمة  أخيرة خلال شهر رمضان المبارك لمشاهدة برامج  وأعمال المتحدة للخدمات الإعلامية الدرامية على أن يعود البرنامج  في حلقات عيد الفطر المبارك.

وتابعت عبر برنامجها "كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة  ON: شاشات  المتحدة عامرة بالأعمال الدرامية المتميزة  والبرامج المتنوعة".

واختتمت: هنرجعلكم مع حلقات العيد ونتمنى أن  يبدأ الماراثون الدرامي  وان يحوز على إعجاب المشاهدين كما يتمنى أبطال الاعمال الدرامية وصناعها ونشوف أخر الشهر من  سيحتل المرتبة الأولى بين  سباق الدراما الرمضانية ".

 

كلمة أخيرة


يذكر ان برنامج " كلمة أخيرة " يذاع على شاشة ON من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة والنصف مساء.

لإعلامية لميس الحديدي شهر رمضان المبارك العيد المارثون الدرامي الأعمال الدرامية

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